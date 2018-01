Diretor procura novos atores por todo o País Enquanto Luiz Fernando Carvalho realiza testes para encontrar novos atores em várias capitais do País, sua equipe pesquisa locações nas cercanias do Rio São Francisco - esta semana, o diretor viaja até lá para aprovar as escolhas. Conhecido por apostar em novos nomes, Carvalho não fugirá à própria regra em Velho Chico, próxima novela das 9, de Benedito Ruy Barbosa e Edmara Barbosa. “Conheço bem a região do São Francisco, que atravessa tantos Estados e por isso é chamado de rio da integração nacional”, diz ele à coluna. “Então, no meu modo de sentir, a busca por novos talentos em toda esta região é inevitável.” O elenco será fechado até o final do mês, prazo que ele aproveita para fazer testes e pesquisas.