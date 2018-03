DIRETOR MORRE NA ÁFRICA DO SUL David R. Ellis, diretor de Serpentes a Bordo, foi encontrado morto no banheiro de um hotel, em Johannesburgo, neste fim de semana. O diretor foi visto pela última vez em um restaurante, no sábado. Não havia sinais de violência ou assalto quando o gerente do hotel encontrou o corpo, informou a polícia em comunicado na terça-feira. Ellis, de 60 anos, foi ator mirim e dublê antes de tornar-se diretor de filmes de ação. Estava na África do Sul para dirigir um novo filme. Seu trabalho mais conhecido é Serpentes a Bordo, de 2006, filme estrelado por Samuel L. Jackson, sobre répteis que atacam passageiros durante um voo. / REUTERS