Diretor grego Angelopoulos morre atropelado durante filmagem

O premiado diretor grego Theo Angelopoulos morreu aos 77 anos em um hospital de Atenas nesta terça-feira, horas depois de ter sido atingido por uma moto enquanto rodava um filme sobre a crise que afeta o país.

Vencedor de prêmios como a Palma de Ouro de Cannes, em 1998, por "A Eternidade e um Dia" e o prêmio do grande júri de Cannes em 1995 por "Ulysses' Gaze", Angelopoulos iniciou os trabalhos de seu novo filme, "The other sea", neste mês.

O filme era sobre o impacto da crise na vida cotidiana na Grécia.

Angelopoulos estava atravessando uma rua quando foi atropelado pela moto. Ele foi levado imediatamente a um hospital.

"Ele estava no meio da filmagem quando a moto atingiu ele. Ele sofreu múltiplos ferimentos no cérebro e hemorragia interna", afirmou uma autoridade policial que não quis revelar seu nome. A moto pertencia a um policial que estava de folga, disse.