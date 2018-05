Diretor faz reflexão sobre a própria herança colonial Há um mistério da palavra que percorre (e desafia o espectador) no cinema de Abdellatif Kechiche. Fale com suas atrizes - Sara Forestier (L"Esquive), Hafzia Harzi (La Graine et le Moullet), Yahima Torres (Vênus Negra). Todas vão repetir que o diretor é capaz de repetir a cena 100 vezes em busca da tonalidade exata. Ele cria uma espécie de cerimonial para reconstituir a oralidade ancestral e, dessa maneira, como "estrangeiro" na França - nasceu na Tunísia -, não deixa de refletir sobre a herança colonial.