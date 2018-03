Diretor faz documentário de série literária sobre o amor "Amores Expressos" foi pensado como um projeto literário em que 16 autores viajaram para 16 cidades ao redor do mundo para escrever histórias de amor baseadas nessa experiência - a fim de serem publicadas em livro pela Companhia das Letras. Ao saber do projeto pelo idealizador dele, Rodrigo Teixeira, o diretor Tadeu Jungle percebeu o potencial de que esse "processo muito fértil" tinha para se transformar também em um trabalho audiovisual. O resultado disso são 16 documentários, cada um com 24 minutos de duração e dedicado a um autor e uma cidade.