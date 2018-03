Diretor fará espetáculo brasileiro

O diretor Robert Wilson deve passar dez dias em São Paulo. A estada na cidade também servirá de laboratório para a criação da produção brasileira que ele pretende estrear em 2014. Em parceria com o Sesc, Wilson vai fazer uma peça com atores e equipe técnica selecionados aqui. Os primeiros encontros com artistas nacionais acontecerão na próxima semana. "Ainda não sei exatamente o que fazer, mas quero fazer algo com os brasileiros. São Paulo é uma cidade internacional, um lugar tão interessante, com gente de tantas culturas e tantos lugares. O teatro para mim é isso, algo internacional. É isso que tenho feitos nos últimos anos", disse ele.

Essa deve ser a primeira de uma série de visitas do diretor ao País nos próximos meses. Hoje, ele apresenta no Cinesesc o documentário Absolute Wilson. Em novembro, vai mostrar mais três trabalhos na capital paulista - os espetáculos A Ópera dos Três Vinténs e Lulu, ambos criados com o mítico grupo Berliner Ensemble, e a ópera Macbeth, de Giuseppe Verdi, que será encenada no Teatro Municipal.