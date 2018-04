Diretor espanhol Julio Medem volta ao cinema após depressão Depois do último filme de Julio Medem, um documentário sobre o tema espinhoso da região basca, o diretor espanhol sofreu uma rejeição política que o mergulhou numa depressão. O cineasta premiado refugiou-se em um filme novo, "Caótica Ana", sobre uma jovem artista que tem flashbacks que a ligam com mulheres que viveram em tempos mais difíceis. O longa-metragem estréia em Madri esta semana. "A depressão pela qual passei há quatro anos foi parte da razão que me levou a fazer ''Caótica Ana'', e este filme me arrancou da depressão", disse ele a jornalistas na terça-feira. O filme anterior de Medem, "Pelota Basca -- Pele Contra a Pedra" (2003), visava encorajar o diálogo no País Basco, cujo cenário é dominado há anos pelos guerrilheiros separatistas do ETA. O governo espanhol conservador da época era contrário ao diálogo e acusou Medem de dar voz aos guerrilheiros, ao lado das vítimas do ETA. "Pelota Basca" acabou recebendo um prêmio europeu de melhor documentário. O tema de "Caótica Ana" foi inspirado na irmã de Medem, Ana, jovem artista que morreu quando tinha pouco mais de 20 anos e cujas pinturas são vistas no filme. O longa, cujo roteiro também é de Medem, analisa as experiências da artista (Manuela Velles), que deixa sua vida protegida na ilha de Ibiza para descobrir seu potencial com a ajuda da mecenas Justine (Charlotte Rampling), em Madri. Ela descobre que possui a chave para vidas passadas, uma das quais vivida durante o conflito do Saara Ocidental, anexado pelo Marrocos em 1975. "Caótica Ana" será exibido no Festival de Cinema de Toronto este ano. Indicado para os prêmios principais dos festivais de Veneza e Berlim nos anos 1990, por filmes como "Os Amantes do Círculo Ártico" (1998), o diretor basco disse que a situação do povo sarauí, cujos milhares de integrantes ainda buscam a independência, é de "absoluta injustiça".