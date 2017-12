Diretor e roteirista Roberto Moreno faz palestra e lança DVD

O diretor e roteirista argentino Rodrigo Moreno faz nesta segunda-feira, 18, uma palestra aberta ao público e acompanha a exibição de seu filme O Guardião, que também será lançado em DVD. O evento começa às 17h30, com a exibição do longa, na Academia Internacional de Cinema (Rua Dr. Gabriel dos Santos, 142). A partir de terça e até sexta-feira, Moreno ministra um workshop de direção. Com O Guardião, ele obteve o prêmio Alfred Bauer pela inovação cinematográfica no 56.º Festival de Berlim, participando da competição oficial. Foi premiado no Festival de Guadalajara e recebeu o Sundance/NHK Japan de melhor roteiro latino-americano.