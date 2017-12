Diretor do Louvre defende a presença do setor privado O diretor-presidente do Louvre, Henri Loyrette, defende a presença crescente do setor privado no financiamento de exposições e obras no museu, ao constatar que o Estado "não pode fazer tudo". Em entrevista ao jornal "Libération", Loyrette ressalta que o Estado francês não renuncia a seu compromisso com um dos museus mais famosos e visitados do mundo. Mas se diz "surpreso" quando alguém questiona o papel dos mecenas privados na arte. Bancos, petrolíferas e empresas de informática figuram entre os patrocinadores que nos últimos anos colaboraram com fundos para que o Louvre organizasse exposições, comprasse quadros e esculturas e promovesse reformas. O orçamento para 2006 chega a 186 milhões de euros. Do total, 60% serão financiados pelo Estado e o resto da receita com a venda de entradas e doações privadas. Loyrette não considera uma prioridade equilibrar as contribuições dos setores público e privado no orçamento. Para ele, o dinheiro vindo de empresas e mecenas particulares sustenta alguns projetos que dificilmente poderiam contar com o apoio do Estado. No comando do Louvre desde 2001, Loyrette vê uma clara diferença entre os museus americanos e europeus. Nos Estados Unidos, eles são entidades privadas, enquanto na Europa predominam os centros sem fins lucrativos e de caráter nacional.