DIRETOR DO BOLSHOI FAZ 4ª CIRURGIA Serguéi Filin, o diretor do Balé do Teatro Bolshoi, de Moscou, que sofreu graves queimaduras no rosto após ser atacado com ácido, foi operado com sucesso, informou o chefe do Serviço Oftalmológico russo, Vladímir Neróyev. "Tudo saiu bem, sem complicações", declarou o médico. Ele, contudo, não descartou a possibilidade de que Filin tenha que passar por mais uma cirurgia. "A decisão sobre uma nova operação deve ser tomada até o fim desta semana", disse o oftalmologista. Os especialistas estão otimistas com a recuperação de Filin, que foi atacado em 18 de janeiro, e já passou por duas cirurgias oftalmológicas e uma na perna. / EFE