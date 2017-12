Diretor de 'X-Men' é acusado de drogar e estuprar um adolescente O diretor Bryan Singer, semanas antes do lançamento de "X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido", novo título da franquia "X-Men", foi acusado de drogar e estuprar um adolescente na Califórnia e no Havaí no fim da década de 1990.