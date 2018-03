Diretor de teatro Anatoli Vassiliev faz palestra em SP

Nesta terça-feira, 17, às 19h30, o diretor russo Anatoli Vassiliev dá palestra no Teatro do Sesc Anchieta. Ele fala sobre o processo de montagem de Medée - Matériau, com exibição de um vídeo deste espetáculo. A entrada é gratuita - os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência. Um dos encenadores contemporâneos de maior destaque na Rússia nos últimos 20 anos, Vassiliev ocupa hoje uma posição internacional importante como pedagogo, pesquisador e pensador teatral. Foi o fundador da Escola de Arte Dramática em Moscou, espaço laboratorial de renovação e pesquisa da cena e da pedagogia teatral. Palestra com o diretor russo Anatoli Vassiliev. Teatro do Sesc Anchieta. R. Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000. Terça-feira, às 19h30. Grátis