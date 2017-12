Diretor de 'O Homem de Aço' e 'Batman vs. Superman' fará longa 'Liga da Justiça'

Zack Snyder, o diretor de O Homem de Aço e de Batman vs. Superman, que começa a ser rodado em maio, será o responsável pela reunião de super-heróis em Liga da Justiça, confirmaram os diretores dos estúdios Warner Bros. "Será uma expansão deste universo", afirmou Greg Silverman, presidente de produção mundial da companhia.

Batman dirigirá os acontecimentos do novo Liga da Justiça, que terá mais uma vez Henry Cavill como Super-Homem, assim como Ben Affleck e Gal Gadot como Batman e Mulher-Maravilha, respectivamente.

O roteiro ainda está sendo escrito, e o estido não determinou uma data para estreia, mas o esperado é que o filme saia antes de 2018.

Silverman não dá ainda detalhes sobre os demais super-heróis que aparecerão no longa, mas o estúdio escolheu recentemente Ray Fisher para interpretar o Cyborgue na segunda parte de Homem de Aço. Outras figuras do universo da DC Comics que apareceram na chamada Loga da Justiça são Aquaman, Flash e Lanterna Verde.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

::: Cultura Estadão nas redes sociais :::

:: Facebook ::

:: Twitter ::

Esta é a resposta da Warner Bros. ao sucesso multimilionário êxito da Disney/Marvel com a franquia Os Vingadores e todos os demais longas dela derivados.

Os executivos da Warner admitem que, no futuro, o personagem da Mulher Maravilha poderia contar com um filme só para ela. "É o que esperamos. Com um roteiro adequado, seria algo viável. O mundo está preparado para ela", afirmou Sue Kroll, presidente de mercado global.