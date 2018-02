Diretor de 'Happy Feet' deve filmar 'Liga da Justiça'

O diretor da animação Happy Feet, George Miller, está em negociações para levar o grupo de super-heróis dos quadrinhos Liga da Justiça América para os cinemas. Embora detalhes sobre o roteiro sejam mantidos sob sigilo, sabe-se que o filme da Warner Bros vai contar com a nata dos heróis da editora DC Comics: Superman, Mulher-Maravilha, Batman, Aquaman, Flash, Lanterna Verde e o Caçador de Marte. O filme deve ser rodado na Austrália, terra natal de Miller. Uma das dificuldades da produção será o elenco. A Warner Bros está produzindo atualmente The Dark Knight, seqüência de Batman Begins estrelada por Christian Bale, e está desenvolvendo um novo filme do Superman com Brandon Routh. Os dois atores não vão reprisar seus papéis no filme da Liga, já que o estúdio quer manter todas as suas obras de super-heróis em franquias separadas. A adaptação do grupo também é vista com uma plataforma de lançamento para outros filmes derivados dos quadrinhos. Assim, o estúdio espera escalar o elenco com atores menos conhecidos, e uma busca internacional está sendo realizada. Os nomes menos conhecidos devem ajudar a enfrentar outro problema da produção: orçamento. Um filme da Liga foi por muito tempo considerado impossível simplesmente porque qualquer tentativa ultrapassaria os custos com um elenco recheado de estrelas e efeitos especiais.