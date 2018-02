Diretor de documentário vencedor do Oscar cometeu suicídio aos 36 anos

"Eu posso confirmar que meu irmão tirou a própria vida", disse Johar Bendjelloul em uma mensagem de texto à Reuters.

Searching for Sugar Man, montado como um enigma, segue dois jornalistas sul-africanos que tentam encontrar o cantor norte-americano Sixto Rodríguez, após ele ter desaparecido dos olhos do público. Rodríguez nunca teve reconhecimento nos EUA, mas à sua revelia se tornou um popular e influente ícone musical na África do Sul.

Searching for Sugar Man arrematou a maioria dos prêmios do cinema dos EUA, incluindo o prêmio especial do júri e do público no Festival de Cinema de Sundance. O documentário também ajudou Rodríguez, hoje com 71 anos, a ganhar notoriedade nos EUA, levando a uma retomada de sua carreira musical.

A Sony Pictures Classics, distribuidora do filme, fez nesta quarta uma das primeiras homenagens ao diretor. "Muito como o próprio Rodríguez, Malik era um pessoa autêntica que corria o mundo em busca de histórias para contar", disse a empresa em comunicado. "Ele não buscava fama, fortuna ou prêmios, embora essas honrarias ainda assim tenham vindo em seu caminho e suas narrativas tenham obtido reconhecimento", disse o comunicado.

Colegas diretores também lamentaram a morte. "Ele fez um grande filme e sua falta será sentida", escreveu o cineasta Michael Moore no Twitter. Bendjelloul nasceu na cidade de Ystad, perto de Malmo, no sul da Suécia, de acordo com a base de dados cinematográficos IMDB.com. Ele também dirigiu documentários para a TV sobre os cantores Elton John, Rod Stweart e Bjork, assim como os pioneiros da música eletrônica Kraftwerk, informou o Insituto de Cinema Sueco.