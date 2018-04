Diretor de 'Cinema Paradiso' é assaltado e agredido em Roma

O diretor italiano Giuseppe Tornatore, vencedor do Oscar, foi submetido a exames médicos nesta quinta-feira após ser assaltado e deixado inconsciente no centro de Roma, informou a imprensa italiana. Tornatore, cujo filme Cinema Paradiso ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1989, foi atacado por dois homens na noite de terça-feira enquanto caminhava para casa em um dos bairros elegantes de Roma. Os agressores, que Tornatore disse terem um sotaque da Europa Oriental, roubaram sua carteira, telefone celular e relógio. O cineasta sofreu ferimentos na cabeça, mas seu estado não é sério. A agressão se soma ao debate sobre o crescimento do crime em Roma, que geralmente é considerada segura em relação a outras cidades italianas e européias. O chefe da polícia na capital italiana, Marcello Fulvi, disse na quinta-feira que os assaltos em Roma cresceram 10 por cento nos primeiros seis meses do ano e que os agressores estão mais violentos.