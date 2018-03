Diretor de Cannes defende Gaultier O estilista francês Jean-Paul Gaultier será jurado do 65.º Festival de Cinema de Cannes por ser "cinéfilo", "artista" e "criador", declarou ontem o diretor do evento, Thierry Frémaux. "Temos como tradição convidar, a cada ano, alguém que não esteja totalmente dentro do mundo do cinema. Nos anos 50, tivemos escultores no júri", disse Frémaux, lembrando que Gaultier já trabalhou com o cineasta espanhol Pedro Almodóvar. Anteontem, foram anunciados também como integrantes do corpo de jurados do festival o ator escocês Ewan McGregor e a atriz alemã Diane Kruger. A 65.ª edição de Cannes ocorrerá entre 16 e 27 de maio. / EFE