Diretor da Pinacoteca vai para Secretaria da Cultura

Cabe agora ao conselho da Associação Pinacoteca Arte e Cultura (Apac), organização social responsável pela administração do museu, decidir quem vai assumir a direção de uma das principais instituições museológicas do País. Está marcada para esta terça a reunião dos conselheiros.

"O novo diretor da Pinacoteca deveria ser alguém de dentro do museu", disse o empresário Julio Landmann, vice-presidente do Conselho de Administração. Sua sugestão será o curador-chefe da Pinacoteca, Ivo Mesquita. "A decisão não é minha, é do conselho, mas na minha opinião deveria ser o Ivo Mesquita, sim. Foi uma surpresa total a saída do Marcelo Araujo, mas ele é altamente capacitado para o cargo", disse Landmann.

Outro conselheiro da Apac, o colecionador Pedro Paulo Filgueiras Barbosa, afirmou à reportagem que "não estava sabendo de nada" sobre a nova situação do museu, tampouco que havia sido convocado para uma reunião para a escolha do novo diretor da Pinacoteca do Estado.

Secretário ainda em exercício, Andrea Matarazzo não quis comentar sobre seus planos futuros. Foi um pedido dele ao governador Geraldo Alckmin sair da Secretaria da Cultura - possivelmente para concorrer a vereador nas eleições municipais de São Paulo deste ano.

Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria da Cultura, o secretário adjunto Luís Sobral deve assumir interinamente o cargo até a posse de Marcelo Araujo. "Tenho plena segurança de que o conselho do museu vai arrumar a solução mais adequada e que será um trabalho de continuidade. Pelo cronograma, não será uma troca imediata", disse Araujo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.