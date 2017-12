Diretor da Globo é demitido por denúncia de assédio sexual O diretor da Rede Globo Fábio Guimarães foi demitido na noite de terça-feira, por supostamente estar envolvido em casos de assédio sexual com figurantes do programa "Zorra Total". Ele era um dos diretores do humorístico. A Central Globo de Comunicação informa apenas que Guimarães "foi demitido porque se envolveu em um problema pessoal de grande repercussão e causou um desconforto interno na emissora", conforme a assessoria. O programa humorístico "Zorra Total" é exibido aos sábados, após a novela "Páginas da Vida", de Manoel Carlos. A notícia foi divulgada em nota na coluna Anselmo Góes do jornal "O Globo" e em ampla reportagem pelo jornal carioca "Agora", que afirma ter recebido o e-mail da suposta figurante do "Zorra Total", que acusa o diretor de assédio. Identificando-se como Lu, atriz e jornalista, ela teria enviado a mensagem eletrônica com conteúdo pornográfico, que teria trocado com o diretor, além de fotos de masturbação, para a diretoria da Globo, colegas e mídia. Segundo o "Agora", a suposta figurante afirma no e-mail ter tido um caso com o diretor durante três meses, além de acusá-lo de escalar atrizes em troca de sexo.