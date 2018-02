Diretor da Band prevê vida longa ao 'CQC' Nem questione Diego Guebel, criador do CQC e atual diretor de Conteúdo de TV da Band, sobre o tempo de vida útil que resta ao programa no Brasil. Para ele, o título ainda tem chão a queimar por aqui e a troca de apresentadores, que na versão local sofrerá sua terceira edição, é algo normal no CQC de outros países. Se no ano passado a preocupação era retomar o teor jornalístico do título, agora a prioridade passa a ser outra, sem perder a informação de vista. "Diversão é a palavra que resume a nova temporada do programa", disse Marcelo Tas ontem, na sede da Band, enquanto gravava cenas para a estreia, dia 17.