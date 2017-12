Diretor busca estética de 'Mad Men' em novela

O substituto de David Letterman poderá levar o talk-show da CBS para a Califórnia, encerrando assim a tradicional movimentação que o show provoca na calçada do teatro onde é gravado, em Nova York. A própria emissora vem se manifestando nesse sentido. Letterman anunciou que se aposentará em 2015.

E já que a Califórnia, nos EUA, sempre atrai mais olhares de produtores de audiovisual, dado o cenário e a vizinhança com grandes estúdios, outros estados do país têm oferecido incentivos fiscais de toda espécie para a indústria da TV nos EUA.

Enquanto a Sky faz jogo duro com a Fox, que até hoje não conseguiu espaço no line up da operadora para o Fox Sports 2, a programadora estreita relações com a NET. Conteúdo premium do canal, a série Walking Dead acaba de desembarcar no NOW, plataforma de vídeo sob demanda da NET, com suas três primeiras temporadas.

E o canal Fox Life, que trocou de lugar com o Bem Simples e teve sua distribuição bastante ampliada de janeiro para cá, dobrou de audiência no período - ainda que o dobro, nesse caso, signifique 0,04 ponto no Ibope.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Aprendiz Celebridades, de Roberto Justus estreia no dia 22, na Record, com duas cotas de patrocínio fechadas, com Itaipava e Nestlé, ao custo (de tabela) de R$ 45.678.000.

E o Hoje em Dia, na mesma Record, promoverá uma gincana, em maio, para presentear um casal com uma festa de casamento. Fábio Arruda, consultor de etiqueta que já esteve confinado em A Fazenda, participa do quadro.

Wilker Vive é a mostra que o Canal Brasil leva ao ar a partir de segunda-feira, com oito filmes de José Wilker, sempre à 0h15. Começa por Dona Flor e Seus Dois Maridos.

Luxo e riqueza

Samantha Schmütz posa com Paulo Gustavo na festa que promoveu ontem, no Fasano, no Rio, para celebrar seu novo programa no Multishow, Não Tá Fácil Pra Ninguém, que estreia hoje, às 22 h. Em cena, ela mostra sua faceta de cantora, interpretando hits.