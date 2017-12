Diretor argentino Subiela é homenageado no CineSul

Hombre Mirando al Sudeste foi o filme que Eliseo Subiela apresentou ontem (4) à tarde ao público do Rio, numa sessão do CineSul. O evento de cinema que integra as cinematografias ibero-americanas homenageia este ano o diretor argentino de 68 anos (nasceu em 1944). Subiela está adorando sua volta ao Brasil. Antes de fazer seu filme mais famoso, ele veio várias vezes ao País - esteve no Rio e em São Paulo - como diretor de publicidade. Seu primeiro longa, La Conquista del Paraiso, de 1980, passa-se na fronteira brasileira e é falado em portunhol. Jofre Soares, ator mítico do Cinema Novo, faz um dos protagonistas e a música é de Milton Nascimento.

Desde a sua estreia, há 28 anos, Hombre Mirando al Sudeste tem desafiado os críticos. Semiólogos, que trabalham com a linguagem, e psiquiatras, que investigam a mente, não se cansam de propor interpretações para as perturbadoras imagens do filme. Subiela admite que aprende com todos. "Nunca consegui entender direito o filme que fiz. O olhar dos outros tem me ajudado nesta descoberta." Como a ideia do filme surgiu? "Não foi propriamente uma ideia, mas uma imagem. No meu bairro havia esse homem que ficava imobilizado na esquina. Ele olhava numa direção que descobri ser o sudeste. Aquilo excitou minha imaginação. Sempre devaneei sobre o que ele buscava com seu olhar perdido."

O CineSul de 2013 - 20.º Festival Ibero-americano de Cinema e Vídeo - começou na terça-feira (4) e deve mostrar, até dia 16, 110 filmes de 16 países. Dentre eles, 72 produções da América Latina e da Península Ibérica participam das mostras competitivas de ficção (curtas) e documentários (curtas e longas). O Brasil é recordista em números - 26 títulos. O evento se desenrola na Cinemateca do MAM e no Centro Cultural Banco do Brasil, na Candelária. O homenageado deste ano é Subiela, que já apresentou Hombre Mirando al Sudeste e, no domingo (9), participa de outro encontro com o público, após exibir seu trabalho mais recente, Paisajes Devorados. O filme, segundo o autor, não deixa de ser um prolongamento, ou desdobramento, de Hombre Mirando. Conta a história do interno de um instituto psiquiátrico que se apresenta como um famoso cineasta desaparecido durante a repressão dos anos 1970.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.