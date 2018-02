Direto, falava de equívocos e pedia revisões Com cada interlocutor Mário de Andrade tinha um tipo de diálogo, dependendo da relação preestabelecida. A Anita Malfatti, uma irmã mais velha, dizia diretamente se achava que ela ia num caminho equivocado. Independente, a pintora reagia com firmeza. Portinari era o pintor e intelectual de sua admiração; Tarsila não era uma destinatária única - no período de seu relacionamento com Oswald de Andrade, Mário lhe escrevia sabendo que os dois leriam.