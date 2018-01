Direto do estúdio: réplicas de itens de 'Star Wars' estão à venda

Do capacete derretido de Darth Vader ao cabo do sabre de luz de Rey, fãs de Star Wars agora podem colocar suas mãos em réplicas de objetos usados no mais recente filme da franquia de ficção científica.

A Disney e Lucasfilm lançaram a linha de itens com detalhes precisos e feitos sob encomenda vistos em Star Wars: O Despertar da Força, criados pela equipe Proshop, que ajudou a desenhar e fazer os itens para o filme no Pinewood Studios, na Grã-Bretanha.

"Estamos sediados no Pinewood Studios, onde Star Wars realmente foi filmado e criamos pela primeira vez um meio de manufaturar estes produtos e torná-los disponíveis para o consumidor", disse o diretor da equipe de criação de itens, James Enright, à Reuters.

"Eles são únicos porque realmente vêm do estúdio... Eles são feitos por artistas e técnicos do filme que fazem isto todos os dias, que são apaixonados pelo o que fazem."

Para garantir que os itens sejam exatamente iguais aos usados em cena no filme, a Proshop usa dados coletados digitalmente durante a realização do filme e combina com tecnologia de impressão 3D.

Uma vez que o item é feito, o resto de tinta é adicionado e finalizações são feitas para completar a peça.

Star Wars Collectibles: Ultimate Studio Edition apresenta oito réplicas de itens, incluindo o capacete ensanguentado de Stormtrooper de Finn e a arqueira wookie de Chewbacca, com preços que variam de 1.250 a 3.500 dólares.