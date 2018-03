Direto da fonte

Acostumados com a obsessão de João Gilberto pela qualidade do som, os japoneses Ken Kondo e Toshihiko Usami, engenheiro de som e coordenador de palco, vieram ao Brasil. Vão visitar os locais onde o músico cantará em sua turnê de novembro.

A parceria não é nova. A Kondo João confia os cuidados com a acústica. Já Usami é o guardião de seu... Banquinho.

Raridade

Samuel Klein, fundador da Casas Bahia, relembra, no cinema, a época em que ficou no campo de concentração de Maidanek, na Polônia. E também os desafios para entrar no Brasil, em 1952. Está tudo no longa Cem Anos de Imigração dos Judeus do Leste Europeu, de Márcio Pitliuk.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme será exibido, amanhã, no festival judaico de Curitiba.

Quatro paredes

Antonio Patriota e Fernando Pimentel saíram satisfeitos de almoço com empresários brasileiros, anteontem. Assunto? Planos que os CEOs levarão ao Fórum Empresarial, na Argentina.

O Itamaraty quer que o encontro, ainda sem data definida, funcione como "berço de ideias" para ampliar a relação econômica entre os vizinhos.

Dieta

Enquanto a diretoria do Clube dos 13 nega que a entidade irá acabar, a associação emagrece. Prestadores de serviço e funcionários registrados estão sendo dispensados.

Do bem

O Hospital Emílio Ribas fechou parceria com o Senac. Para profissionalizar jovens pacientes portadores do HIV.

Responsabilidade social

O MAM-SP promove show do rapper surdo Signmark e de Iggor Cavalera para o encerramento da Semana Cultural Sinais na Arte, dia 24. Com direito a cardápio sensorial de Neka Barreto e dançarinos de sinais. Apoio do Banco ING.

A Fundação Itaú Social lança, amanhã, campanha de incentivo à leitura. Distribuirá um milhão de coleções, compostas por três livros voltados a crianças e um folheto com dicas de leitura. A serem solicitadas no site do banco.

Sergio Valente aproveita a festa de 22 anos da DM9, amanhã, para lançar projeto de sustentabilidade da agência.

A Feijoada do Lar da Bênção Divina acontece hoje, na Estação São Paulo. Produção da Ponto Zero e da Dreams.

A Volkswagen do Brasil passará a requerer, de seus fornecedores, condutas voltadas ao bem-estar social e à preservação do meio ambiente.

A Nestlé e o Instituto Ayrton Senna fecharam parceria. Vão capacitar professores e oferecer materiais pedagógicos voltados à aprendizagem socioambiental. A iniciativa pretende atingir 697 municípios de 20 Estados.

A Pureit, marca de purificadores da Unilever, distribuirá mil unidades para quatro comunidades atendidas pela Pastoral da Criança. Além de realizar campanha de conscientização por acesso a água segura.

Abertas as inscrições para o Prêmio Citi Melhores Micro- empreendimentos, da Citi Foundation. Até 15 de outubro.

Interinas: Débora Bergamasco, Marilia Neustein e Paula Bonelli.

Colaboração

Débora Bergamasco debora.bergamasco@grupoestado.com.br

Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br

Paula Bonelli paula.bonelli@grupoestado.com.br