Direto da fonte

Com a aproximação do período de chuvas (e decorrentes apagões), profissionais do Fórum Criminal da Barra Funda e de Santana voltam a ficar apreensivos. Ambos, assim como outros da capital de SP, não têm gerador de energia, mas são os únicos a receber réus presos para audiências.

Sem eletricidade, se queixam que as duas casas ficam no breu, já que não há luz de emergência, e a iluminação natural é ruim. Detectores de metais também param de funcionar. Fatos que, além de atrapalhar o trabalho, poderiam facilitar tentativa de fuga ou de resgate dos presos.

Cabra-cega 2

Indagado, o TJ-SP responde que os réus provenientes de prisão têm escolta da PM. Também são revistados na penitenciária e na carceragem do fórum. Por isso, a "eventual falha dos detectores de metal não guarda relação lógica com o agravamento do risco".

O TJ argumenta, ainda, que o expediente é suspenso na hipótese de apagão por um período que possa colocar em risco os ocupantes do fórum. Portanto, a compra de geradores não vale o custo-benefício.

Toma lá...

Em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, anteontem, Saulo de Castro, secretário de Transportes, brincou com a fama de papagaio de pirata de Orlando Morando: "Pô, Orlando, dessa vez você não conseguiu ficar atrás da Dilma e do governador". O líder do PSDB na assembleia retrucou, mas os termos ficam para uma próxima.

...dá cá!

Em seu discurso, Dilma fez questão de citar Zé Aníbal, de quem é amiga. Enquanto Alckmin lembrou Bruno Covas, seu preferido para candidato à Prefeitura de São Paulo.

Panes

A recarga do Bilhete Único nos metrôs de SP apresenta falha constante. Desde a mudança da empresa operadora, no fim de agosto, a rede fica frequentemente "fora do ar". Além do inconveniente, o usuário perde desconto na integração com o ônibus.

O metrô avisa que a implantação do novo sistema se estenderá até o fim de setembro.

Pranchão

Danilo Couto, do cast da 9ine, está de partida para o Havaí. Atual líder do perigoso ranking das maiores ondas do mundo, vai à caça de mais um recorde.

Chico, brasileiro

Como de praxe, Chico Buarque começou, discretamente, a ensaiar nova turnê. Segunda-feira, entrou em estúdio com os músicos para acertar detalhes dos shows que acontecem ainda este ano - e que vão rodar o País.

Tarrafa

A torcida do Santos ganhou uma missão: ajudar as diretoras Kátia Lund e Lina Chamie a completarem a trilogia de documentários sobre o clube.

Elas estão em busca de material de diversas épocas para os longas do centenário do Peixe. A dupla, aliás, vai a Tóquio, no fim do ano, para registrar o eventual jogo contra o Barcelona, na final do Mundial de Clubes.

No, no, no

Nem só de flores é feita a vida de uma princesa. Depois de Dueña Letizia, da Espanha, se tornar alvo de polêmica por sua magreza, é a vez de Kate Middleton. A duquesa de Cambridge virou referência em sites pró-anorexia. Ela, claro, nega qualquer distúrbio alimentar.

Na frente

Miriam Belchior estará em SP, segunda. Debaterá, com empresários do Lide, a infraestrutura dos próximos grandes eventos esportivos no País.

Ricardo Tripoli, pré-candidato à Prefeitura de SP, autografa A Ousadia que Deu Certo. Hoje, na Cultura da Paulista.

Alex Flemming abre a mostra Fotografias. Hoje, na Galeria Penteado.

José Bechara inaugura a individual Líquido do Metal. Hoje, na Galeria Marilia Razuk.

Fabio Góes faz show, hoje, no Teatro da Vila.

É hoje a pré-estreia de Varekai, do Cirque du Soleil. Depois, tem festa para VIPs no parque Villa-Lobos.

Interinas: Débora Bergamasco, Marilia Neustein e Paula Bonelli.

Colaboração

Débora Bergamasco debora.bergamasco@grupoestado.com.br

Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br

Paula Bonelli paula.bonelli@grupoestado.com.br