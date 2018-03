Direto da Fonte

A falta de profissionalização do setor fez a Associação Brasileira de Arte Contemporânea se mobilizar. Trinta galerias de seis Estados se uniram, via ABACT, e conseguiram apoio da Apex, agência federal de incentivo à exportação. Agora, vão mapear o segmento. A ideia é catalogar obras e galerias no País; organizar informações para consulta de logística de exportação e importação e dar visibilidade aos artistas no mercado.

Também pretende-se aumentar o diálogo com o MinC. E pressionar por legislação favorável ao mercado de arte - que hoje sofre com altos impostos para exportar e com a burocracia do processo. Exemplo? São necessárias 16 assinaturas para mandar uma única obra para fora do Brasil.

Auto mecenas 2

A primeira grande iniciativa será um leilão, em 3 de outubro, na Pinacoteca. Obras foram doadas pelas galerias para arrecadar recursos que patrocinarão projetos desenvolvidos pela associação.

Exemplos? Cursos profissionalizantes em parceria com Sebrae e Escola São Paulo e a ocupação de 30 praças públicas brasileiras com arte contemporânea.

Regras

Pedro Tobias, presidente estadual do PSDB, deve regulamentar, segunda-feira, as prévias do partido em São Paulo. Pelo texto, poderão votar todos os filiados.

A data-limite para realização das primárias no Estado será março de 2012. E, na capital, a previsão é de que aconteça no fim de janeiro.

Outros planos

David Uip, diretor do hospital Emílio Ribas, apesar de lisonjeado, recusará convite dos tucanos para lançá-lo candidato à prefeitura do Guarujá.

Vai se dedicar a outra disputa: uma cadeira de professor titular da Faculdade de Medicina da USP. Geralmente, a titularidade prevê cargo de direção em hospital ligado à universidade. Mas isso ainda não foi definido pela instituição.

Indiana

Em noite só de VIPs, os VIPs sofreram. Anteontem, na festa de 100 anos do Teatro Municipal de SP, quase todos pegaram fila para retirar ingressos. Casos de Rubens Barbosa e Maria Bonomi. Com exceções, como Eva Wilma.

Na página 205

Aprendi Fazendo, livro de Luiz Sandoval, traz versões sobre a crise no Banco Panamericano. O ex-presidente do Grupo Silvio Santos afirma que, ao questionar o contador, Marco Pereira da Silva, sobre se sabia da gravidade de maquiar balanços da instituição obteve um sonoro "sim".

E mais: estaria agindo "por ordem do Wilson de Aro", então diretor financeiro do banco.

Estaleiro

Anderson Silva lutou o UFC do Rio já com o ombro lesionado. É que o contrato do lutador prevê de dois a três combates por ano e ele só havia entrado no octógono uma vez em 2011.

Midnight in Rio

Woody Allen não desistiu de filmar no Brasil. Apesar de Alemanha e Itália serem prioridades do diretor, sua equipe continua em contato com a Rio Filmes. Letty Aronson, irmã do cineasta, esteve por aqui para a negociação - que anda a passos lentos.

Lá e cá

A miss Angola encantou brasileiros, mas o intercâmbio cultural entre os dois países deixa a desejar. O déficit foi apontado por Artur Pestana dos Santos, autor angolano, durante a Bienal do Livro do Rio, semana passada. Principalmente do lado brasileiro que, segundo ele, não olha como deveria para a produção angolana.

Na frente

As 73 esculturas de Degas, pertencentes ao acervo do Masp, levaram público recorde à abertura de exposição no Museu de Belas Artes de Santiago, no Chile. A mostra recebeu 4.300 visitantes no sábado e domingo, recorde da casa nos últimos três anos em um final de semana.

Paulo Markun lança segunda o site Brado Retumbante, sobre a história das Diretas Já. No MIS.

Roberto Livianu ministra hoje a aula Controle da Corrupção. Na Faculdade de Direito da USP.

Maria Cecília Naclério Homem lança o livro Higienópolis - Grandeza de um Bairro Paulistano. Amanhã, na Livraria da Vila do Shopping Higienópolis.

É hoje a festa em homenagem ao centenário de Carybé. No Espaço JRJ.

Interinos: Débora Bergamasco, Marilia Neustein e Paula Bonelli.

Colaboração

