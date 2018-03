Direto da Fonte

Está em estudo no Banco Central a possibilidade de se abrir exceção aos exportadores no que tange às novas regras para o câmbio, decretadas em julho pelo Conselho Monetário Nacional.

A data-limite para a definição é outubro.

Peixe grande

O BMG renovou patrocínio master na camisa do Santos para o ano que vem.

Pasta e basta

Rogério Buratti, pivô do escândalo que afastou Palocci do governo Lula, acaba de se estabelecer em Milão. Com dupla cidadania, trabalha em escritório de advocacia especializado em processos de moradia legal para brasileiros.

No Facebook, postou foto recente diante de loja que, coincidentemente, leva seu sobrenome na fachada.

Tabu

A comunista Manuela D"Ávila vai à China. Presidente da Comissão dos Direitos Humanos, discutirá um tema caro ao país: liberdade de expressão na web. O debate, no Beijing Forum, acontece entre os dias 18 e 22.

Mim, índio

A Esquire ensina, na edição deste mês, frases em português. Mas peca. "You"ve got the wrong guy", por exemplo, virou "Você tem a pessoa errado"...

Choro real

Roberto Carlos não se segurou. Sozinho diante da cruz em que Jesus teria sido martirizado, foi às lágrimas e orou por 15 minutos.

O momento especial do Rei aconteceu sexta, no Santo Sepulcro. O cantor revelou que o lugar foi o que mais o sensibilizou até agora na Terra Santa.

De quem entende

Stanley Fischer, presidente do BC de Israel, conversou com empresários do Lide que estão em Jerusalém para o Audi Business Trip. Anteontem, na sede do banco, traçou quadro positivo da economia local e manifestou expectativa de juros decrescentes em países emergentes, incluindo o Brasil.

Se não demonstrou grande preocupação com os EUA, seu cenário para a Europa não foi tão otimista. Para o ex-Citigroup e ex-FMI, falta agilidade à Comunidade Europeia: a tentativa de solução de problemas vem sempre com atraso. E esse descompasso pode, em algum momento, agravar a fragilidade econômica do bloco.

Tipo importação

Miles Davis será tema de mostra no Sesc. Depois de passar pela Cité de la Musique, em Paris, a exposição desembarca em São Paulo no mês que vem.

A montagem, dividida em blocos temáticos, apresenta boa parte da carreira do músico. Com direito a filmes raros, partituras originais e coleção de trompetes.

Reloaded

A Associação dos Amigos do Museu Oscar Niemeyer aprovou, no MinC, orçamento de R$ 2,5 milhões. Quer reparar, entre outras coisas, várias infiltrações que ameaçam o prédio, em Curitiba.

Na frente

A Fundação CSN entrou de cabeça no mundo dos documentários. E lançou edital para produção do gênero. O Programa Histórias que Ficam vai selecionar quatro projetos e conta com a consultoria de documentaristas, como Eduardo Coutinho.

Cristiane Torloni será homenageada, terça, no Festival Santista de Curtas Metragens. Receberá o troféu Lilian Lemmertz.

D. Paulo Evaristo Arns completa 90 anos dia 14. Reunirá amigos em Taboão da Serra, onde mora, para celebrar missa especial. No sábado, 17, plantará árvore no Largo São Francisco, dará uma bênção e receberá cumprimentos.

Para honrar o espírito do Fashion"s Night Out, a região da Oscar Freire capricha: malabaristas, mágicos, caricaturistas e músicos vão interagir com Paola de Orleans e Bragança. A moça armará seu lounge de DJ no meio da rua. As lojas ficarão abertas até meia-noite. Segunda.

Jô de Araújo lança o livro Cidadania e Poder. Segunda, na Livraria da Vila do Shopping Higienópolis.

Colaboração

Débora Bergamasco debora.bergamasco@grupoestado.com.br

Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br

Paula Bonelli paula.bonelli@grupoestado.com.br