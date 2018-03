Direto da Fonte

Autoridades médicas se reuniram com a ANS para tentar derrubar decisão da Agência que proíbe a embolização uterina a partir de 2012. A técnica é usada, hoje, para tratar miomas de útero, hemorragias pós-parto e trauma na bacia.

Somente na cidade de São Paulo, estima-se que 60 mil mulheres sejam tratadas anualmente de mioma uterino com o procedimento.

Vermelho 2

Alexander Corvello, da Sobrice, que representa a Radiologia Intervencionista, argumenta que o estudo da ANS se baseia em referências bibliográficas defasadas, de 2001. "Mas, em 2009, a própria Sociedade Americana de Ginecologia divulgou outro documento, elevando o procedimento ao nível A", alega.

Vermelho 3

O caso foi parar no Congresso. Além de Corvello, a insatisfação em forma de documento foi assinada por Francisco Carnevale, do HC, Marcos Messina, da Federação das Associações de Ginecologia, e Manoel Aparecido da Silva, do Colégio Brasileiro de Radiologia.

Doutor

Até ontem, o estado de saúde de Sócrates tinha status de atenção máxima na Presidência da República.

Mãe gentil

Enquanto Dilma corre risco de enfrentar protestos contra a corrupção, em Brasília, Lula passará o 7 de Setembro na antiga metrópole. Na embaixada brasileira em Lisboa.

Mãe 2

Para refletir neste Dia da Independência: depois de investir tanto em campanhas antitabagismo, até quando o governo manterá o ramo de fumo no Brasão de Armas do Brasil?

Direto ao ponto

Shalom Simchon, ministro de Indústria, Comércio e Trabalho de Israel, fez pedido aos empresários brasileiros do Lide. Anteontem, durante jantar na casa da embaixadora Maria Elisa Berenguer, em Tel-Aviv. Que não permitam que o fluxo de comércio entre Brasil e Israel seja interrompido.

O temor do israelense não é o avanço da crise econômica mundial. E, sim, as consequências - ainda que veladas - do provável veto do Conselho de Segurança da ONU à criação do Estado palestino. Mesmo com a aprovação na Assembleia Geral, dia 20.

Invasão verde

O site do Parque Ibirapuera foi invadido por hackers. Até a tarde de ontem, os piratas virtuais haviam deixado a seguinte mensagem:

"Nada foi modificado. Nosso intuito não é prejudicar vocês. Apenas saibam que estivemos aqui. Team SeCuriTy - InvaSioN".

No lugar da temida caveira, símbolo pirata, o emblema do invasor é um fofo pinguim verde.

Pronto para a festa

Rogério Ceni quer sair de campo hoje, contra o Atlético MG, de uniforme limpo.

Ontem, o goleiro, que completa mil jogos pelo São Paulo, brincou com os colegas de defesa: "Não me façam trabalhar. Festa com roupa suja não é legal...".

Na frente

Cinco estudantes brasileiros foram para Cracóvia disputar a Olimpíada Internacional de Astronomia e Física. Quatro de São Paulo, um do Amazonas.

Ronaldo e Marcus Buaiz, da 9ine, levaram Anderson Silva para almoçar, anteontem, no Rodeio do Iguatemi. Com publicitários.

Maria Fernanda Cândido será mestre de cerimônias do Prêmio Master Imobiliário. O evento abre o calendário Momento Itália-Brasil. Dia 21, no Monte Líbano.

Acontece sábado, no Sonique, a festa Cabaret.

Cláudia Proushan pilota noite de autógrafos de seu livro Luzes da Galileia. Segunda, na Livraria da Vila da Lorena.

Cerca de 60 mil jovens devem se reunir no Campo de Marte para o Bote Fé. O evento, da Arquidiocese, terá transmissão ao vivo pela TV Canção Nova. Dia 18.

Gabriel Weimann, Raul Jungmann e Heni Oze Cukier debatem o 11 de Setembro. Domingo, na Hebraica.

Carol Bezerra realiza mais uma edição do Sarambá, com participação especial do cantor Jairzinho. Quinta, no Estúdio Emme.

Rei em Israel

Roberto Carlos bateu o martelo. Vai mesmo cantar Jerusalém de Ouro em hebraico, hoje, no anfiteatro Sultan"s Pool. O Rei ficou mais seguro quanto à letra, que vem treinando com a ajuda de um tradutor, e também com o clima na cidade sagrada. A música era dúvida, porque poderia ferir suscetibilidades dos dois lados no conflito israelo-palestino.

O cantor está em ritmo de pura concentração. Só deixou o quarto para as gravações do especial da Globo e para encontros e eventos costurados por seu empresário, Dody Sirena.

E até a Fundação Cacique Cobra Coral, famosa por "domesticar" o tempo, está na sequíssima Jerusalém para o show de Roberto Carlos. Adelaide Scritori e Osmar Santos vieram de Zurique, onde prestam serviço para uma empresa de esqui desesperada com o degelo nos Alpes suíços.