Direto da fonte

Zé Padilha, Breno Silveira, Fernando Meirelles e outros cineastas que se segurem. Vem aí uma sátira que promete mexer com os sucessos de bilheteria brasileiros.

Nos moldes das comédias americanas que tiram sarro de uma série de filmes, Copa de Elite será dirigido por Vitor Brant. O personagem principal? Capitão Renascimento.

Pastelão 2

Além de Tropa de Elite, o roteiro faz troça de vários outros longas. Exemplo? A personagem Bruna Surfistinha troca de corpo com Lula, depois de atingida por um raio - citações de Se Eu Fosse Você, Lula - O Filho do Brasil e o próprio longa sobre a ex-garota de programa.

The Blombito

Até os nova-iorquinos fazem graça sobre o furacão Irene. Uma tuiteira brincou com as manias do prefeito Michael Bloomberg de misturar inglês e espanhol nos discursos. E criou o El Blombito, que dá conselhos à cidade:

"Hello, Nevoiorco, el grande stormo es muy dangeroso!", dizia um dos tuítes. Em outro, advertia: "Los windy estan mucho rapido. No standing el projimo las windowos!"

Até Bloomberg tuitou.

Cartão azul

Luiz Fazzio, presidente do Carrefour, receberá comitiva do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Conversarão sobre o fechamento, esta semana, de duas lojas da rede. A entidade teme que uma nova onda de demissões se inicie.

Desde o começo do ano, cerca de mil funcionários da empresa já perderam o emprego. Graças à reestruturação da companhia no País.

Responsabilidade social

A Suzano Papel e Celulose inova. Em parceria com mais seis empresas europeias, desenvolve projeto para extrair do eucalipto alternativas para produção de biocombustíveis e produtos químicos orgânicos. Com 5 milhões de recursos da União Europeia.

Gisele Bündchen leiloará oito vestidos no Fashion"s Night Out, em SP, dia 12. Em prol de projetos sociais amadrinhados pela top.

O balanço Social da Unimed aponta: investimento de R$ 1,150 bilhão em responsabilidade social em 2010. A previsão é alcançar R$ 1,3 bi em 2011.

O Concurso Tempos de Escola recebeu 2.990 inscrições, aumento de 332% em relação à última edição. A iniciativa promove educação escolar nos municípios onde ficam as unidades do Grupo Votorantim.

Entrou no ar site de e-commerce com presentes feitos por ONGs e artesãos. Ideia de Alfredo Finotti. Nome? Brasil Bacana.

Terminou ontem a primeira fase de mutirões para deficientes promovido pelo Instituto Mara Gabrilli. Pelo menos 292 pessoas foram atendidas.

Ponto para Marcelo Rosenbaum. O designer será o mentor dos cinco arquitetos de interiores sorteados pelo Prêmio Top 100 Kaza. Eles projetarão áreas de conforto para o Hospital de Câncer de Barretos.

A São Paulo Restaurant Week avisa: convidará os participantes a contribuírem com R$ 1 em cada refeição para a ONG Ação Comunitária Monte Azul; e a doarem cupom fiscal para o Instituto Ayrton Senna.