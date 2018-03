Direto da Fonte

Dados da BM&F mostram um aumento sensível das posições de pessoas físicas na inesperada redução de juros de meio ponto porcentual.

A CVM deveria olhar.

Rede ou retranca?

O mercado estava ontem totalmente dividido sobre a decisão do Copom.

Ambos os lados tinham argumentos conclusivos sobre a questão, na linha São Paulo versus Corinthians.

Sem açúcar

Pelo que esta coluna apurou ontem, conselheiros do Pão de Açúcar, que assistiram à reunião do conselho consultivo, não gostaram da atitude de Jean-Charles Naouri, do grupo Casino.

O francês deixou claro, ali, acreditar que alguns dos presentes não entendem nada de varejo. Dois deles, inclusive, retrucaram agressivamente, na mesma moeda.

Naouri alertou que não quer briga, só não aceita a fusão. E destacou que, entre todos os envolvidos, o que melhor conhece o mercado europeu é ele. Abilio Diniz e André Esteves não estariam lhe dando esse crédito.

Onde se deu o encontro? Na sede do Pão de Açucar, em São Paulo. E Naouri está hospedado no Hotel Fasano.

Estetoscópio

A Fiocruz suspendeu ontem compra realizada - sem licitação - de software orçado em R$ 365 milhões. Isto é, surtiu efeito o pedido de esclarecimentos técnicos da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde feito à Fundação.

A entidade apontou dois percalços principais na contratação da Alert: ela não teria o certificado mais importante para operar (o da própria SBIS) e o preço cobrado. Além disso, empresas nacionais afirmam fabricar produtos semelhantes ao da empresa portuguesa. Com custos mais baixos.

Haverá licitação?

Questão de forma

João Câmara, do grupo de Zé Aníbal, tem sugerido prévias restritas para escolher o candidato do PSDB à Prefeitura. Permitindo apenas votos de militantes que sejam membros de diretórios zonais.

Já Bruno Covas, Andrea Matarazzo e Julio Semeghini defendem formato mais amplo, em que possam votar todos os filiados do partido na capital.

À passarinho

Rihanna enviou suas exigências ao Rock in Rio 2011. Apaixonada por frango (gastronomicamente falando), pediu Cup Noodles sabor galinha. Para rebater, água vulcânica Fiji. E terá dois camarins exclusivos, com rosas vermelhas.

Rumo ao Centro

É dado como certo: o Comitê Paulista para a Copa do Mundo e a Secretaria de Planejamento devem ser instalados no prédio do Itaú, no centro, que está sendo comprado pelo governo do Estado.

Mão de obra

Pedreiros, carpinteiros e montadores de andaimes, todos ex-detentos, vão ajudar a construir o estádio do Corinthians, o Maracanã, a Fonte Nova e a Arena Pernambuco. Fazem parte do programa Começar de Novo, criado pelo CNJ e que tem o apoio da Odebrecht.

Axé

Flora Gil, por meio de Lilibeth Monteiro de Carvalho, acertou com Romero Britto. O artista fará as camisetas do Expresso 2222 neste carnaval.

Além da Zara

Trabalho escravo será fio condutor de um documentário produzido por Paula Villela Barreto Borges. O longa vai abordar casos denunciados ou descobertos pela fiscalização da Secretaria de Inspeção do Trabalho, acompanhando as equipes pelo Brasil.

Desenho

O povo do cinema realmente não dá sossego a Chico Xavier. Depois de dois longas e vários documentários, o médium é agora personagem de... animação. Trata-se de projeto para a TV, adaptação do livro Chico, o Menino Aluado, de Ada May.

Na frente

Esteban Feune de Colombi abre a exposição fotográfica Americanizado, sobre sua road trip pelos Estados Unidos. Amanhã, na Loja & Galeria do Bispo.

Maria Fernanda Candido e Celso Loducca conversam com Marília Gabriela, Serginho Groisman, Ronnie Von e Ricardo Kotscho, no curso Grandes Entrevistadores na Casa do Saber. A partir de hoje.

A Mostra 3M de Arte Digital, com curadoria de Julius Wiedemann, começa hoje. No Memorial da América Latina.

Ruth Slinger inaugura exposição hoje no MIS.

A mostra Retratos Calados, de Pablo Di Giulio, abre segunda. Na Mônica Filgueiras.

Colaboração

