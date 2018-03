Direto da Fonte

Ontem pela manhã, ao ouvir Abilio Diniz tocar novamente no assunto Carrefour, durante reunião do conselho consultivo do Pão de Açúcar, em São Paulo, Jean-Charles Naouri, do Casino, simplesmente levantou-se e saiu da sala reservada no Hotel Fasano, onde está hospedado. O Casino bloqueou essa pauta nos comitês mais formais e sobrou, então, o conselho - por ora.

Vinte minutos depois, arrependido, Naouri voltou. E justificou: a reunião não seria foro correto para discutir o tema; frisou haver muitos erros no estudo encomendado por Abilio na proposta de fusão Pão de Açúcar/Carrefour; e só o fato de Abilio tratar de algo importante em um foro que considera inadequado já seria um desrespeito.

Que mais? Nada.

Pelas beiradas

Já corre pelo mercado que a Previ pretende vender suas ações ordinárias da Usiminas. Não se sabe se seria todo o lote de 10% que detém.

Em todo caso, tem comprador certeiro torcendo: Benjamin Steinbruch.

Escalação

Depois de Ana Paula Junqueira, socialite, e Moacyr Franco, ator, o PSDB de São Paulo convidou William Woo a retornar ao partido e ser candidato a vereador em 2012.

Ricardo Salles, do Endireita Brasil, sai também.

Para americano ver

A crise lá fora impacta a Bentley aqui. São Paulo está em quarto lugar no ranking de revendas das Américas. Passou NY, Houston, Boston e Toronto. Só perde para Beverly Hills, Palm Beach e San Francisco.

Detalhe: por causa das altas taxas de importação, aqui um Bentley custa o triplo em comparação com os EUA.

Cartão vermelho

O Shopping Ibirapuera foi cenário de manifestação, anteontem. Centenas de comerciários gritavam palavras de ordem contra o trabalho escravo nas empresas de moda no varejo.

Motivo? O shopping é o que reúne maior número de lojas denunciadas pelo Ministério do Trabalho.

Pas des Deux

Balé para Elis Regina. Catorze canções da diva ganham os palcos pela Cia. de Dança. Apresentadas nos CEUs paulistanos.

Estátua

Foi notada, anteontem, a ausência de trabalhadores locados na obra do terminal provisório do aeroporto de Guarulhos. Antes mesmo de sair a decisão judicial sobre embargo do "puxadinho", uma responsabilidade da construtora Delta.

Indagada, a Infraero jura que a paralisação aconteceu só ontem. E por causa da chuva.

Para pensar...

Estudo da Grant Thornton revela: 84% dos turistas que estiveram na África do Sul para a Copa do Mundo 2010 ficaram "muito satisfeitos" com os aeroportos. E 87% adoraram os estádios.

Ninguém sabe se é boa ou má notícia para o Brasil...

Só meu

Depois de participar de documentários, Fernando Henrique terá um para chamar de seu.

Projeto aprovado pela Ancine pretende desenvolver telefilme sobre o ex-presidente. Nome? FHC - Caminhos da Democracia.

Outro lado

Antônio Cláudio Mariz informa: faz, sim, parte, mas não detém a hegemonia de nenhum grupo de oposição nas eleições da OAB paulista. "Na época própria, tenho certeza de que todos aqueles que fazem oposição à atual gestão se unirão para o lançamento de um único candidato".

Ecocológico

Cadeia produtiva é isso! Cadernos feitos de cocô de elefante da Tailândia. É o Elephant Dung, já à venda no Brasil. Parte do dinheiro arrecadado vai para uma fundação que cuida dos bichos.

Na frente

Sérgio Cabral recebeu ontem a medalha José Olympio, do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Pela iniciativa da Biblioteca-Parque de Manguinhos.

Claudia Jaguaribe expõe no Instituto Cervantes. Hoje.

Ramón Cáceres abre individual, hoje, na Sergio Caribé.

José Junior, Renato Barreiros e Leandro HDL palestram no âmbito do Infotrends. Hoje, no Unique.

Cansada de ouvir das colegas de academia frases como "não posso conversar agora, tenho de fazer um laser" ou "aí, to indo siliconar meu peito", uma aluna da academia Flávio Settanni soltou: "Elas deveriam andar com placa escrito "desculpe o transtorno, estou em manutenção"." Fica a sugestão.

