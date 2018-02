Direto da Fonte

A Defensoria Pública entrou com ação indenizatória contra o governo de São Paulo por atendimento insatisfatório aos portadores de autismo.

Pede R$ 200 mil por entender que o serviço prestado pela Casa de David, conveniada ao Estado, é inadequado.

Golias 2

Cleize Bellotto, da Casa de David, fala que as acusações "não têm respaldo na realidade dos fatos". E informa: será aberta nova unidade de atendimento a 90 autistas em Atibaia.

Sem medo

Depois da recusa de Marieta Severo, Antonio de Assis convidou Regina Duarte para viver Dilma no cinema.

A atriz, considerada tucana, ainda não respondeu.

Patrimônio

O Instituto Lina Bo e PM Bardi quer abrir o arquivo da arquiteta a pesquisadores. Conseguiu aprovação do MinC para captar R$ 365 mil.Virão a público textos inéditos, correspondências e detalhes da trajetória de Lina no Brasil e na Itália.

Tô certo?

Empolgada com a volta de Sinhozinho Malta à telinha, Lilian Pacce bolou homenagem: o primeiro vídeo-editorial de seu site será dedicado ao célebre personagem da novela Roque Santeiro.

Free Palestine

Cerca de 340 mil pessoas já assinaram petição on-line a favor do reconhecimento da Palestina como Estado, criada pela ONG Avaaz. A ideia é endossar o movimento para votação que acontece em setembro, na ONU.

Responsabilidade social

A turma da Escola de Música e Cidadania da Cidade de Deus, no Rio, comemora. Ganhou patrocínio no valor de R$ 200 mil da Merck S/A. Agora, a meta é atender 200 alunos até o final do ano.

Caraigá Veículos do Morumbi armou campanha de doação de sangue. Seus funcionários estão sendo convidados a ajudar o hemocentro São Lucas. No dia 5.

A Ultragaz coloca na estrada, terça-feira, sua carreta de cinema itinerante. Sai de São Paulo e passará, este ano, por 25 cidades brasileiras. São 92 lugares, para jovens e crianças assistirem cinema de graça.

A ONG Adote um Gatinho fez as contas: conseguiu arrumar lar para 4.000 bichanos desde que abriu as portas, em 2003.

Tereza Bracher comanda noite de abertura do Salão de Arte. Dia 15, na Hebraica. Em benefício da ACTC.

São Francisco do Sul (SC) festeja. A ArcelorMittal Vega investiu R$ 500 mil na construção da Casa Johanna Stammerjohann Fischer, junto com a prefeitura. Acolherá jovens em situação de risco.

A Goodyear avisa: acaba de inaugurar em Gravataí (RS) a primeira revendedora de pneus de baixo impacto ambiental do Brasil. A loja, por exemplo, tem sistema de reutilização de água da chuva, além de estrutura para reciclagem dos subprodutos da recauchutagem.

Viko Tangoda comanda as caçarolas na Associação Travessia, dia 27. É o Sopa na Caneca, em prol da Associação Travessia. Em parceria com o Atelier Hideko Honma.

Detalhes nem tão pequenos...

1. Instalação "Narguilé sobre Romero Britto" ou simples influência do Oriente?

2. E o jeitinho "kiss me" dos festivais de rock continua vivo

na moda e nos acessórios.

3. Bons companheiros e, agora também, amantes de arte.

4. Homenageando Cartola, a cantora mostra que tem bem mais do que samba no pé.

5. Chaplin assinaria: qualquer semelhança com O Garoto é mera coincidência.

6.Legal no vernissage é levar seus próprios objetos de arte.