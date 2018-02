Direto da Fonte

Além de puxar momentaneamente o dólar para cima, as medidas cambiais editadas esta semana produziram efeito colateral: puxaram o prestígio do Banco Central para baixo e fortaleceram a posição de Guido Mantega. Editadas pelo Conselho Monetário Nacional, as medidas teriam, segundo corria ontem pelo mercado, aborrecido integrantes do banco por serem tecnicamente criticáveis. Chegou a circular que Alexandre Tombini, presidente do BC, só não pediu "as contas" por ter feito carreira no funcionalismo público.

Uma atitude extrema mancharia sua trajetória.

Força 2

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fonte do BC, porém, afirma não haver o menor fundamento na história acima. E informa que as medidas foram desenhadas em conjunto por BC e Fazenda. Não deixa claro, entretanto, por que a tarefa foi transferida para o CMN. "Não é só o BC, é a CVM a reguladora do mercado", justifica.

Ao procurar informações sobre qual o papel da CVM nesse processo, a coluna apurou que a autarquia recebeu o pacote de medidas às 10h da manhã de terça-feira. Com a instrução de emitir opinião até as 15h.[17 E 18/12]

Força 3

Pergunta que não quer calar: quando foi que a área econômica pisou na bola? Quando o BC começou a comprar dólares no mercado à vista, sete anos atrás, ou agora, quando resolveu que a cotação da moeda estrangeira se define mesmo é no mercado futuro (derivativos)?

Livro aberto

Gleisi Hoffman adotou estilo mais transparente que seu antecessor na divulgação da agenda. A ministra não só lista quem vai receber como torna pública a pauta da reunião.

Gato e rato

Enquanto a oposição prepara passeata hoje, pedindo a renúncia de Juvenal Juvêncio, o presidente do São Paulo dá de ombros. Reeleito até 2014, tem a garantia de um pool de advogados do clube de que não há movimento (nem liminar) que o derrube.

A estratégia é usar os instrumentos judiciais à disposição para ir "empurrando" a questão até... o fim do mandato.

Na carne

Ronaldo Fenômeno aproveitou break nas férias para almoçar, ontem, com publicitários. No Rodeio do Iguatemi.

Tique-taque

Dilma quer tornar rotineiro o hábito de cronometrar, em eventos, a fala de ministros e convidados.

Na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, terça, deu três minutos para cada empresário. Contagem ultrapassada, os oradores foram surpreendidos com um enorme "esgotado" no telão.

Freud explica

Ainda vai dar o que falar o processo de divórcio de um conhecido empresário. Ele quer dar à ex-mulher imóveis alugados que rendem R$ 150 mil por mês. Ela - que saiu de casa no ano passado pelas mãos de um oficial de justiça - quer R$ 500 mil.

O atual namorado dela dá seu apoio psiquiátrico.

Libretos

A Osesp foi convidada para fazer a abertura da Feira do Livro de Frankfurt em 2013, onde o Brasil é o homenageado da vez.

Ainda não respondeu, mas deve aceitar, visto que estará em turnê pela Europa na mesma época.

Leitura dinâmica

Ângela Patrícia Reiniger, diretora do filme sobre Frei Luiz, quer Hugo Bonemer no papel.

Já enviou ao astro de Hair as cartas - guardadas há cem anos - que o frei escreveu, do Brasil, à família na Alemanha.

Ma oeeee

O SBT vai lançar concurso cultural via Twitter para comemorar seus 30 anos de vida.

Prêmios? Gravata do Silvio Santos, terno do Celso Portiolli, vestido da menina Maísa...

Na frente

Grupo de artistas que passaram pelo cinquentão Arena solicitou, à Funarte e ao MinC, a mudança do nome da casa para Teatro Arena José Renato. Homenageando seu idealizador e fundador.

Anderson AC estreia mostra hoje na galeria SOSO.

Fechando a temporada, Ross One comanda as carrapetas amanhã na Mokaï de Campos do Jordão.

Alex Ross abre ciclo de conferências em comemoração aos 25 anos da Cia. das Letras. Dia 4, na Sala SP.

Ainda estão abertas as inscrições para ver o Dalai Lama em São Paulo, em setembro. Pelo site www.dalailama.org.br.

O Prêmio São Paulo de Literatura acontece, segunda, no Museu da Língua Portuguesa.

A galeria Gravura Brasileira abre mostra do coletivo BerlinxSaoPauloxOaxacaxCariri. Dia 9.

Horas depois de ser bombardeado por perguntas sobre corrupção na Fifa, Joseph Blatter e o secretário-geral, Jérome Valcke, deixaram à francesa o hotel Windsor, anteontem, em Copacabana. Consta que para procurar uma churrascaria em Ipanema.