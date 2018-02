Direto da Fonte

Anders Breivik, o matador da Noruega, duplicou a taxa de homicídios em apenas três horas. Durante o ano de 2010 inteiro, o país registrou 31 mortes desse tipo, contra as 76 do fim de semana. O que deve alterar a média de homicídios por 100 mil habitantes, que era de 0,6.

No Brasil? É de 22, algo como 40 vezes maior.

Tom grave

Pode ser tumultuada a vinda de Roberto Minczuk a SP.

Os "contra-Minczuk" preparavam ontem manifestações de repúdio ao maestro - que conduzirá a Osesp hoje, amanhã e sábado.

Tom grave 2

Já os 33 músicos demitidos da OSB se reunirão hoje de manhã, no Rio, para debater a oferta da nova diretoria artística. A proposta de realocá-los em uma orquestra menor, dentro da Fundação, não agradou.

Farão contraproposta.

Nos is

O ex-BC Gustavo Franco, hoje na Rio Bravo, fez contas e concluiu que a necessidade de financiamento público no Brasil (19,3% do PIB) é muito parecida com a da Grécia (24%) e a de Portugal (21,6%).

Segundo ele, preocupante, mas bem abaixo dos 28% dos EUA e longe dos 4,5% da Austrália.

Troca

Entrou em pauta a manutenção de Fernando Leça na presidência do Memorial da América Latina. Na reunião de conselho, anteontem, aventou-se sugerir três nomes para que Alckmin escolha.

É luxo só

Está no relatório do LVMH divulgado pelo próprio Bernard Arnault. As vendas do Grupo, que reúne marcas como Dior e Louis Vuitton, passam incólumes pela crise.

Cresceram significativos 13%, impulsionadas por países emergentes, como o Brasil.

Amy

M.I.A. vai homenagear Amy Winehouse em novo disco. Sua inédita 27 já está na internet e se refere à idade em que Amy e outros ídolos (como Cobain e Hendrix) se foram.

Amy 2

Winehouse deixou três coleções - em parceria com a Fred Perry - prontas. Mas a marca não vai lançá-las antes de conversar com a família da diva.

No controle

Não há grande preocupação na BRFoods sobre o timing, exigido pelo Cade, para a venda dos ativos estipulados no acordo fechado com a autarquia.

Caso não se consiga negociar um ou outro ativo até a data fixada, a alternativa será o leilão.

Os aprendizes

Roberto Justus e João Doria estão fazendo palestras conjuntas. Colegas na Record, a dupla cobra R$ 120 mil, divididos meio a meio.

Caro? Estão com agenda lotada até fim de outubro.

Bate-volta

Ronaldo dará um tempo nas férias só para participar do sorteio da Copa, dia 30 no Rio.

Um bate e volta de Ibiza, onde o Fenômeno tem casa à beira-mar.

Tiroteio

Consta que Alckmin não tem gostado nada das tuitadas de José Henrique Reis Lobo. O ex-chefe da campanha de Serra vem inundando seu perfil com críticas ao governador.

O clima é de constrangimento no Bandeirantes.

Na frente

Tuca Vieira abre hoje exposição de fotografias Berlinscape. Na Fauna Galeria.

A individual de Dea Lellis estreia dia 4. Na Galeria Thomas Cohn.

Isabel Goulart participa dos 15 anos da Bobstore. No Unique, dia 2.

Tem Mafia Party dia 3. No restaurante Chakras.

Acontece, hoje, no Estúdio Emme, festa Sarambá.

A Canal Azul montará documentário sobre o Caminho de Abraão. Rota do patriarca das três principais religiões monoteístas do planeta.

Colaboração

