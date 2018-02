Direto da fonte

O descanso do fim de semana de Alexandre Tombini foi interrompido. O presidente do BC, bem como os principais banqueiros centrais do mundo, foram convocados, sexta, por Jean Claude Trichet, do BCE. Para participar de teleconferência sobre o novo plano de resgate da economia grega no sábado pela manhã.

A reunião durou mais de hora, com direito a troca de informações e esclarecimentos de detalhes do programa aprovado em Bruxelas.

Ainda não se conhece a conclusão a que chegaram.

Socorro

Tensão na Unicamp. Pelo menos três mulheres teriam sido estupradas nas últimas semanas em Barão Geraldo, bairro universitário, segundo o Diretório Central dos Estudantes.

Pichada no muro do bairro, frase-aviso choca: "Você pode ser a próxima estuprada".

Socorro 2

Os estudantes deram queixa na delegacia, pediram mais segurança à reitoria e prometem barulho-protesto no dia 11.

Fora dessa

Patriota foi convidado a hospedar-se, no fim de semana, no local de trabalho de Alpha Condé, presidente da Guiné. Moradia do presidente desde que sua casa foi parcialmente destruída em um atentado.

Pena, o dever chamou o ministro de volta ao Brasil.

Carochinha

Lula e Haddad foram convidados a ler para crianças na 1ª Feira Literária de São Bernardo do Campo. Será entre os dias 2 e 14 de agosto.

O ministro de Dilma já disse sim a Luiz Marinho; o ex-presidente ainda não confirmou.

Nova casa

David Barioni, ex-TAM e Gol, é o novo CEO da AGT International Brasil.

Paciente inglês

Ciro Gomes e Patricia Pillar baixaram no Dalva e Dito, sábado, por volta da meia-noite. Para a tradicional "galinhada".

Calmamente, o ex-deputado esperou uma hora pela mesa.

R.I.P., Amy

A Editora Globo encomendou ontem a impressão de 20 mil exemplares da biografia de Amy Winehouse.

Adiantando-se aos grandes pedidos que certamente virão das livrarias para reposição de estoques.

Mal passado

A Burger King jogou vinagre no molho da pequena lanchonete mineira King Burguer, localizada em Passos.

Conseguiu liminar proibindo o uso de seu nome e sua logo, que pertencem à multinacional. Sujeito a pena diária de mil reais.

Miss Brasil

Dilma está contratando empresa para fazer sua foto oficial.

Previsão de gastos? Para produzir e imprimir o book, R$ 14 mil.

Paz nas telas

O conflito árabe - judaico será tema de um longa de ficção brasileiro. Trata-se de New Gaza, em desenvolvimento por Livio Tragtenberg e Beto Tibiriçá.

A história gira em torno de um jovem descendente de judeus que se associa a um imigrante palestino em São Paulo.

Peixinho?

Quem ensaia os primeiros passos no mercado fonográfico é Pablo Dylan, neto de Bob.

Aos 15 anos, o garoto gosta mesmo é de rap. Uma "mixtape" já está disponível na internet.

Na frente

Emanoel Araújo é o artista homenageado na 1ª edição do Contemporânea Art Paraty. Serão abertas 15 exposições de arte com direito a palestras pela cidade. A partir do dia 29.

José Pastore autografa o livro Trabalho para Ex-Infratores. Dia 3, na Saraiva do Shopping Higienópolis.

José Ruy Gandra lança o livro Coração de Pai - Histórias Sobre a Arte de Criar Filhos. Dia 8, na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos.

O Clube Quinta da Baroneza promove concurso hípico. No próximo sábado.

A Maison du Luxe promove palestra com Stéphane Marcault sobre O Luxo e o Chic à francesa. Dia 6, na Aliança Francesa dos Jardins.

A exposição de capas históricas do Jornal da Tarde abre hoje no Armazém Piola.

A exposição Warhol TV, com curadoria de Judith Benhamou-Huet, estreia no Sesc Pinheiros. Sexta. Promovida pela Oi Futuro.

A mostra Arpilleras começa dia 30. No Memorial da Resistência de São Paulo.

Emanuel Fernandes, secretário de Planejamento e comandante do Comitê Paulista da Copa, garante: não abandonará o barco para disputar a prefeitura de São José dos Campos.

Colaboração

