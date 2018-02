Direto da Fonte

Mais um capítulo na novela do cobiçado terreno do Itaim Bibi. Moradores do bairro começaram a vender camisetas S.O.S Quarteirão, contra a intenção da Prefeitura de trocar a área pela construção de creches.

Custam R$ 20 cada.

Quem se habilita?

Lula criticou a falta de voos do Brasil para a África no jantar da Fiesp, semana passada. Desde 1975 trabalhando no comércio com países do continente, o trader Roberto Giannetti endossa: "Há demanda. Já conversei com as aéreas mas nada aconteceu".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rambo

Michel Temer, na condição de coordenador do Plano Estratégico de Fronteiras, quer propor ao governo da Colômbia um acerto ousado: a criação de uma faixa na divisa que permita às forças armadas dos dois países fazer incursões pontuais.

Para facilitar a caça aos contrabandistas e traficantes.

Fatia do bolo

Portugal deseja, mas o Brasil diz não. Editoras portuguesas pleiteiam se beneficiar também do Programa de Bolsas e Tradução e Publicação de autores brasileiros no exterior. Mesmo sendo a língua... a mesma.

O MinC afirma que isso não é possível, classificando a ação de antiética.

Fatia 2

O que será autorizado, segundo a Biblioteca Nacional, é um incentivo para a reedição de obras brasileiras no mercado português. Lembram, entretanto, que, para esse tipo de apoio, a verba é 50% menor que a destinada a traduções.

Responsabilidade social

Luis Felipe Tavares promove Jogo Solidário de beach soccer entre Brasil e Japão nas areias de Copacabana. Em prol da ONG Save the Children. No dia 30. Cafu e Zico estarão lá.

Carlos Dias, ultramaratonista, cruzará a faixa no dia 13, em plena Brazil Sports Show, na Bienal. Ele correu cerca de 18 mil km por todo o País - e vendeu cada um deles por R$ 2. Em benefício do Graacc.

Já a embaixada do Brasil em Washington organiza jogo beneficente de polo em prol da Abrace e Inmed Brasil. Dia 30, no Capitol Polo Club.

Lygia Fagundes Telles apoia o LivrosParaTodos da Fundação Carlos Chagas. Na última sexta-feira, o projeto doou 1.400 obras, de grandes autores da literatura brasileira, para o Gol de Letra, Projeto Aprendiz e as comunidades de Paraisópolis e Heliópolis.

Furnas recebe, até o dia 15, inscrições para o Programa Furnas Social. A iniciativa destina de R$ 15 mil a R$ 1 milhão para projetos comunitários em regiões nas quais a empresa tem instalações. [17 E 18/12]

A Petrobrás avisa: lançou seu novo site da ouvidoria, acessível a deficientes.

Alberto Frisoli pilota jantar em prol do Ceca, abrigo para crianças carentes em Embu. No restaurante Allegro Cucina, dia 15.

Marcelo Tas, Marco Luque e Rafinha Bastos apresentam o espetáculo 1 Banquinho pra 3 com renda revertida para a Casa do Zezinho. Serginho Groisman também é esperado por lá. Na terça-feira, no Teatro do Shopping Frei Caneca.

Detalhes nem tão pequenos...

1. Além dos retratos, muitas outras heranças foram deixadas pela família imperial no Brasil.

2. Literatura sem palavras. Na Cultura do Conjunto Nacional.

3. Sobre a mesa, parte dos ingredientes que ajudam a criar a magia do Circo da China.

4. Ops! Desculpe, Pinacoteca.

5. Houve época em que as tatuagens eram mal vistas. Preconceito? Nem mesmo em lançamento de DVD gospel.

6. A temida viúva negra conquista status de ícone fashion em noite de autógrafos.