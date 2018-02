Direto da Fonte

A briga não será a do tamanho do Código Florestal, mas colocará ruralistas e a Frente Parlamentar pela Erradicação do Trabalho Escravo "cara a cara" novamente.

A Frente pretende brigar para que a emenda constitucional, prevendo expropriação de terra para quem reincidir no crime trabalho escravo, seja votada ainda no segundo semestre. A base ruralista trabalha na mão contrária. Defende que a definição de trabalho escravo é imprecisa, dando margem aos promotores para fazerem interpretações equivocadas.

Chamarão o Jó?

Sistemática

A agenda de Murillo Ferreira, da Vale, está fechada até... dezembro. Logo que assumiu, o executivo se organizou e, em um mês, preencheu todo seu tempo disponível até o Natal. No caso de imprevisto, não deixa o "agendado" sem nova data próxima à marcada.

Quem participa de reunião com ele sabe. Deu a hora... fim.

Ilê Aiyê

O clima de prévias eleitorais baixou no centro Axé Ilé Obá, no Jabaquara. Quem compareceu ao aniversário de Mãe Sylvia de Oxalá, sábado, participou de uma pesquisa que se estendeu pela semana. Os frequentadores escolheram, dentro do partido de sua preferência, o melhor nome para ser o candidato a prefeito de São Paulo.

O trabalho, sugerido por Eduardo Suplicy, deve ser fechado hoje. Saravá.

Aiyê 2

Suplicy avisa: recebeu convite de Ivan Valente e Miguel Carvalho para ser o candidato do PSOL à Prefeitura.

Primeiro-vice

Se o placar não mudar hoje, o Brasil termina os Jogos Mundiais Militares em segundo lugar. Só perde para a China.

Se os EUA tivessem vindo, aí...

Na telona

A vida de Violeta Parra, artista chilena, vai virar filme pelas mão de Andrès Wood. Produção da Bossa Nova Filmes.

A tiracolo

Carolina Ferraz tem emprestado sua sofisticação à novela O Astro por meio de dois ícones da moda. A moça anda revezando as bolsas Gucci New Bamboo e Jackie - esta confeccionada à imagem e semelhança da usada pela ex-primeira dama dos EUA.

Martelo batido

Chega ao Brasil a clássica coleção francesa de livros Photo Poche.

[17 E 18/12]

Henri Cartier-Bresson, Man Ray, Helmut Newton e Sebastião Salgado estão entre os nomes da coletânea a ser editada pela Cosac Naify. Em novembro.

Batalha

Defensores públicos marcaram um ponto na briga com a OAB-SP.

A Apadep, associação que reúne esses servidores, conseguiu parecer de Celso Antônio Bandeira de Mello. O jurista afirma que os defensores não precisam estar vinculados à Ordem para exercer a função.

Constrangedor

Ao tentar palestrar anteontem, no Teatro do Novotel Jaraguá, Mara Gabrilli não conseguiu subir ao palco por falta de acessibilidade. O organizador definiu que a deputada federal falaria do fundo do auditório.

Mara acionou a Comissão Permanente de Acessibilidade e o subprefeito da Sé.

Pechincha

Manuscrito inédito de Jane Austen foi arrematado, semana passada, por 1,12 milhão de euros, em Londres. Triplicando a expectativa da Sotheby"s. The Watsons, de 1804, pertence agora à Biblioteca Bodleian, da Universidade de Oxford.

Na frente

Febre entre as famosas.

A Sacca, nova bolsa da Miu Miu, é a preferida de Rihanna, Sienna Miller, Zoe Saldana e Keira Knightley.

Gerald Thomas lança o livro Nada Prova Nada no Sesc Vila Mariana. Amanhã.

A Galeria Estação abre mostra de Artur Pereira, G.T.O. e Jadir João Egídio. Terça.

Ciro Lilla recebe para degustação no Magari. Segunda.

[17 E 18/12]A abertura do Festival Internacional de Animação do Brasil é terça. No Memorial da América Latina.

Leitora do Estado avisa: todo cuidado é pouco no km 236 da Rio-Santos, em Bertioga. À noite, assaltantes ficam à espreita das vítimas. Quando o carro diminui a marcha na lombada, eles anunciam o assalto!