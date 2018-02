Direto da Fonte

Governo da Bahia e prefeitura de Salvador entraram em rota de colisão por causa da licitação do novo sistema de transporte da capital baiana. Em jogo, obras estimadas em R$ 3 bilhões, com recursos do PAC da Mobilidade.

Jaques Wagner, governador, quer ressuscitar o metrô de Salvador. João Henrique, prefeito, é contra e aposta todas as fichas no Bus Rapid Transit - projeto idealizado por Jaime Lerner.

As empreiteiras aguardam, ansiosas, o edital das obras, que sai nas próximas semanas.

Via-crúcis

Mesmo sem patrocinador para bancar a reforma de R$ 24 milhões, o Copan será envelopado com telas de proteção no mês que vem.

Affonso Prazeres, o síndico, pagará os custos iniciais com recursos do condomínio. E vai recorrer à Lei Rouanet.

Voz do Brasil

Técnicos do Ministério das Comunicações e da Anatel vão ver, de perto, como funciona o serviço de banda larga na faixa de 450 MHz, considerada perfeita para áreas rurais. Embarcam para a Suécia neste fim de semana.

Paulo Bernardo, ministro, quer definir o edital de licitação para exploração da faixa no Brasil até abril de 2012.

Direto de NY

Xuxa foi vista este mês fazendo compras na 6ª Avenida, em NY, acompanhada por uma personal stylist e empurrando um carrinho de bebê.

Dentro... um cachorro.

Götterfunken

Foi aprovada, no MinC, a captação de recursos, via lei de incentivo, para a edição de um livro sobre as principais obras de Beethoven.

Suas 340 páginas analisarão a obra do gênio do ponto de vista histórico e filosófico.

100% eco

Bono Vox leva mesmo a sério a questão do reaproveitamento. O palco da turnê do U2 foi colocado à venda depois do último show, no Canadá.

A estrutura foi projetada para ser reutilizada.

Terror no Fórum

Para cada mandado executado, os oficiais de Justiça do Fórum de São Miguel Paulista têm direito a um extra de R$ 15. Eles apresentam as planilhas das "missões cumpridas" e recebem o valor no BB.

Entretanto, nem tudo está funcionando tão corretamente por lá. Como o banco passou a reunir essa verba em um fundo comum - e não mais em subcontas individuais referentes a cada processo -, os oficiais estariam cobrando por mais diligências do que realmente cumpriram.

O juiz que cuida da Central de Mandados, César Augusto Fernandes, detectou também que, sem perceber, o banco chega a pagar... duas ou mais vezes pela mesma "missão". E abriu investigação.

Fórum 2

Os oficiais reagiram: pediram o afastamento do juiz por "tocar o terror" entre os profissionais.

E o BB terá de explicar o aparente descontrole nos pagamentos.

Ícone.doc

A Paranoid Filmes bateu o martelo. Será coprodutora do documentário Paulo José - na Medida do Impossível.

Dirigido por Pedro Freire, o filme mostrará como vive hoje o ator, ícone brasileiro do cinema, teatro e da televisão.

Pequena notável

Hermione Granger cresceu. E virou um mulherão. Emma Watson (ao lado), atriz britânica que dá vida à bondosa bruxa mirim, dominou as manchetes de moda internacionais nos últimos dias, com os modelos que usou em premières de Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2.

Não é para menos. Só no Brasil, mais de 1,5 milhão de pessoas correram para ver, no último fim de semana, o derradeiro dos oito filmes da saga, baseada nos livros de J. K. Rowling.

Eleita pelo Guinness como uma das atrizes mais "rentáveis" dos anos 2000, Watson - do alto de seus 21 anos - parece gostar do título de ícone fashion. Tanto assim que licenciou linha própria de roupas para a People Tree. Além de já ter no currículo campanhas como a da Burberry.

Os fãs de seus filmes, no entanto, não precisam se preocupar. A atriz não pensa em abandonar as telonas. Inclusive, já se prepara para encarnar a princesa Bela, do clássico A Bela e a Fera. Em megaprodução de Guillermo Del Toro. Ainda sem data de estreia.

Na frente

Alckmin e a primeira-dama são convidados de honra de João Doria para jantar, amanhã, em sua casa em Campos do Jordão. É o presente do empresário para D. Lu, que completou 60 anos no dia 12.

Quatro PhDs da South China University of Technology vêm ver de perto a tecnologia da Suzano.

O Brazilian Film Festival of Miami, que começa dia 19, homenageará Arnaldo Jabor. Com exibição de seus filmes.

Regina Teixeira de Barros, curadora da Pinacoteca do Estado, embarca para a Europa em 9 de setembro. Acompanhará um grupo ávido por conhecimento. No roteiro, as bienais de Veneza e Istambul. A trip faz parte do Programa de Amigos da Pinacoteca.

Edith Roy, badalada estilista francesa de lingerie, desembarca no Rio no fim de setembro. Ainda está escolhendo em qual hotel de luxo apresentará seu desfile Secrets of Night.

Os EUA congelaram os salários do funcionalismo público no ano passado. Isto é, triplicou o número de pedidos de visto no consulado americano no Brasil, mas o pessoal recebe mesmo o... mesmo.