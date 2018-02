Direto da Fonte

A segurança do Hospital Geral de Guarulhos preocupa o Sindicato da Polícia Federal de São Paulo. É que foram mandados para lá, anteontem, os 22 estrangeiros que tentaram embarcar, no aeroporto de Cumbica, com droga no estômago. Presos, ficarão na unidade de saúde até expelirem o material.

Alexandre Sally, do sindicato, contabiliza apenas seis policiais para vigiar suspeitos e hospital. "Tememos tentativa de resgate".

O agente oficiou à própria PF pedindo reforço na segurança.

Azia 2

Em São Paulo, a superintendência da PF, sem confirmar o número de policiais, afirma que o contingente é suficiente e que o pedido é "indevido".

Vida loca

Empresário brasileiro alugou o iate Christina, que era de Onassis, para festejar seu níver na Costa Amalfitana. Por uma semana, seus convidados preencherão 17 cabines e passearão pela Sardenha, aproveitando a embarcação que custa 300 mil.

No dia 30, data em que nasceu? Ancorado em Saint-Tropez, o moço recebe 300 convidados para um festão.

Missão difícil

Dilma não quer nem ouvir falar de Haddad acatar sugestão de Lula e antecipar sua saída do ministério em outubro, na tentativa de disputar a Prefeitura de Sampa.

Corre pelo Ministério da Educação que ela teria avisado o ministro que só o libera depois da aprovação do Pronatec e do Plano Nacional de Educação no Congresso.

É. Tem boas chances de ficar.

Irmãs coragem

Parte da família Camargo estará presente hoje em evento nos arredores de Buenos Aires. Presenciarão, ao lado de Cristina Kirchner, duplicação de fábrica da Interciment - nova marca internacional da Camargo Correa.

Investimento de US$ 200 mi.

Aparição

Em meio aos escândalos do Dnit, Zé Dirceu desembarca hoje em Brasília depois de duas semanas de férias em Portugal.

Encurtou a viagem, cortando visita a Genebra, onde se encontraria com Paulo Coelho. "Ele pegou uma baita gripe", justifica.

Homem proibido

Marco Antonio Braz quer reunir a obra de Nelson Rodrigues em uma fundação. O autor de Vestido de Noiva completaria cem anos em 2012 e não há sequer site oficial em seu nome.

Primeiro passo para concretização da ideia é a montagem de O Beijo no Asfalto no dia em que Nelson faria 99 anos: 23 de agosto.

Direto de NY

"Tom Zi", como Tom Zé é chamado pelos americanos, foi ovacionado, anteontem, em palco do Lincoln Center.

E, ao final do show, não resistiu e fez um apelo a Woody Allen: "Para que fazer filmes em cidades pequenas, como Paris e Londres? Volte, volte para NY!"

Exemplo

Moradores de Pinheiros mobilizaram-se em prol do verde, ontem pela manhã.

Ao verem árvore ser derrubada em uma loja na Av. Rebouças, ligaram para a divisão de crimes ambientas da PM. Que até a hora do almoço não havia aparecido.

Xampu

Cabelos de Dilma ficarão órfãos por dez dias. Celso Kamura vai ao Japão. Visita gigantes de cosméticos, ciceroneado por Sanae Kosugi, da Bunka Fashion College.

Aroma de business no ar.

Na frente

Além da Estrada, filme dirigido por Charly Braun, ganhou prêmio do júri popular do Festival de São Petersburgo: o de melhor longa. Foi na semana passada, na Rússia.

Hideko Honma, Jun Sakamoto e Helena Rizzo pilotam, sábado, no Grand Hyatt, O Sukiyaki do Bem. Em prol da Casa D. José Gaspar.

O Itaú Cultural abre a exposição On_OFF - Experiências em Live Image. Amanhã.

João Carlos Martins e a Filarmônica Bachiana se apresentam em jantar da Duratex. Dia 2, na Casa Fasano.

Novo restaurante no Itaim: Adriano e Jennifer Olmeda abriram seu Trinitá.

Que Neymar e Ganso que nada! O Brasil está dando show mesmo é nos Jogos Mundiais Militares, que acontecem no Rio. A última vítima dos craques do futebol foi o Uruguai: 8 a 0!

Colaboração

