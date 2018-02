Direto da Fonte

Se depender do MP não haverá venda de bebida alcoólica nos estádios na Copa 2014. Só que o manual da Fifa prevê a instalação de cervejaria nas arenas. Mauricio Lopes, promotor, considera essa exceção um "retrocesso". Há vários anos se tenta banir o álcool dos estádios brasileiros.

Coincidência ou não, a Budweiser é uma das patrocinadoras do Mundial.

Rouco de ouvir

Em seu discurso segunda-feira, na Fiesp, Lula mostrou estar focado na África. É ali que enxerga oportunidades para os empresários brasileiros.

Excluindo críticas ácidas ao jogo do Brasil contra o Paraguai, o ex-presidente mostrou extremo bom humor. Entre uma e outra fala rouca, não resistiu e apontou para D. Marisa: "Tá vendo, Marisa, tô há 30 dias sem falar e olha no que deu. Tenho que falar todos os dias."

Saiu aplaudido de pé.

Peso-pesado

A Votorantim começa a operar sua nova fábrica de cimento em Vidal Ramos, Santa Catarina. Com a de Imbituba, o Grupo Votorantim soma mais 2 milhões de toneladas à produção anual, contabiliza Fabio Ermírio de Moraes.

Investimento nas duas? R$ 550 milhões. É o mercado da construção bombando.

Tantra na rede

Fã de Erasmo Carlos, Cacá Diegues aceitou filmar o videoclipe Kamasutra, rock do Tremendão em parceria com Arnaldo Antunes. Ao ouvir coisas como "hidra às voltas com o dragão", "picada de escorpião" e "borboleta em concha", correu para a internet.

E descobriu, com ajuda da produtora Viviane Soares Sampaio, serem nomes de posições sexuais.

Shalom

Burburinho entre empresários: separação litigiosa pode dividir fortuna.

Milagre

Itamaraty e Defesa tinham como certa a vinda de Chávez para tratamento no Sírio-Libanês. Às 17 horas de sexta-feira, a rota de entrada no espaço aéreo do País e o esquema de segurança estavam definidos.

A opção por Cuba gerou, de experimentados diplomatas, uma hipótese: virá, em breve, anúncio de cura espetacular.

Axé, saravá

Estresse no Museu Afro Brasil. Ao bater de frente com Emanoel Araújo, deixaram a instituição Ligia Ferreira, presidente do conselho, Luiz Henrique Neves, diretor executivo, e mais três conselheiros.

"Desisolou"

Guilherme Afif, que acaba de assumir a presidência do Conselho de Parcerias Público-Privadas do Estado, recebeu missão de Alckmin para acelerar a ampliação da Tamoios, o Porto de São Sebastião e a construção da linha 17 do Metrô.

Questionado se a volta à administração é sinal de aproximação entre PSDB e PSD, o vice do Estado desconversa: "Minha ex-secretaria é do DEM. Essa escolha, agora, é pessoal".

Direto à fonte

Depois de ver o Empório Alto dos Pinheiros, da filha Roberta, ser vítima de arrastão, semana passada, Roberto Teixeira da Costa, consultor, escreveu desabafo ao "caro amigo" Alckmin.

Pediu aquela proteção a que contribuintes e cidadãos têm direito.

Cidadania

Fora de serviço, ambulância do Samu (CMW 1635) enfrentava, sem estresse, o congestionamento na 23 de Maio. Anteontem, às 17h.

Na frente

Guido Mantega é o convidado de João Doria para almoço dia 25. No Hyatt SP.

Fábio Góes faz show, hoje, no Estúdio Emme.

É amanhã o lançamento da revista NMag em homenagem a São Paulo. Na Nespresso, nos Jardins.

A Santa Casa se confundiu. Quem faz o concerto na Sala São Paulo, dia 8, é a Bachiana Filarmônica. E não a Osesp.

Antes de decolar de Porto Alegre ontem, às 9h48, o piloto da Gol descobriu que não haveria vaga para pouso em Congonhas. Democrático, perguntou aos passageiros se tinham objeção quanto voar para... Cumbica!

