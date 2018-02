Direto da Fonte

Até a Defesa Civil terá cartão de débito para chamar de seu. Não, não será usado para gastos correntes, mas em situações de emergência, tentando agilizar compras-catástrofe. Cada município ou Estado atingido por um problema desse tipo fará estimativa dos recursos necessários. Em seguida, informa a União que credita o montante no cartão.

O Ministério da Integração vai testar testa o mecanismo em 25 cidades de 5 Estados. Com a devida prestação de contas no Portal da Transparência.

Kit-livro

A Fundação Biblioteca Nacional iniciou esforço para zerar o número de cidades sem bibliotecas no País. O próprio presidente da FBN entrou na força-tarefa para convencer 36 municípios que ainda resistem.

Galeno Amorim está mandando carta e ligando pessoalmente para os prefeitos.

Kit-livro 2

Escritores famosos se disponibilizaram para apadrinhar as bibliotecas e ajudar no apelo aos prefeitos.

Já que outro apelo - a portaria do MinC proibindo repasse de verbas para os sem-biblioteca - não surtiu efeito.

Dia de avô

Visto voltando do Rio domingo à noite, em voo da TAM, Eduardo Suplicy. O senador tirou o dia para levar a neta, Luiza, à Cidade Maravilhosa. A primeira filha de João Suplicy manifestou ao avô o desejo de ver in loco seus dois irmãos menores.

Amor de filho

Caetano Veloso se emocionou na homenagem à Dona Canô, sábado. Acompanhado do filho Zeca, cantou o Hino de Nossa Senhora da Purificação.

Bocão

O interesse do Marfrig não se limita a ativos da BRF.

Tem mais.

Especulação

Circula pelo mercado que Abilio Diniz estaria interessado em negociar sua saída do Pão de Açúcar e comprar o Carrefour.

Não faz muito sentido, não faz muito sentido mas... a vida também não faz.

Primavera da torcida

Está marcada para dia 30 manifestação contra Ricardo Teixeira. Batizada de "Marcha por uma Copa do Povo: Fora Ricardo Teixeira", o protesto é capitaneado pela Frente Nacional dos Torcedores. No mesmo dia do sorteio das chaves da Copa de 2014, na Marina da Glória, no Rio.

Brigam por mais transparência na CBF, menos monopólio nas transmissões e até pelo fim dos sinalizadores de fumaça.

Primavera 2

A FNT está escrevendo um novo Estatuto do Torcedor, no qual, entre outras, exigem o retorno dos setores populares em todos os estádios brasileiros.

Eterna, a rixa

Anteontem, em La Plata, um argentino gritava "a casa" (pra casa) toda vez que o goleiro paraguaio evitava um gol. No último pênalti perdido, de Fred, ele se virou para os brasileiros e disparou: "Ahora podemos dormir en paz!". A Argentina havia sido eliminada da Copa América na véspera...

Do coração

Paulinho da Viola emocionou Elton Medeiros em show no Rio, sexta-feira. Cantou Um Cara Bacana, samba que fez pelos 80 anos do amigo e parceiro. Elton, na primeira fila, chorou.

Ano que vem é Paulinho quem festeja data redonda: 70 anos.

Ponto com nó

Entre os hábitos de Michele Obama está o de enviar carta de agradecimento pelos presentes que recebe pelo mundo.

Em maio, por ocasião da visita de Obama ao Brasil, Paula Bezerra de Mello, do Fasano Rio, deu a ela uma bolsa de couro de pirarucu. Na semana passada, recebeu a missiva assinada pela primeira-dama dos EUA.

Vale registrar que o jeito Michele de ser não se limita a elogios à beleza do acessório. Fala sobre a "gentileza das pessoas" e na sua "fé em um amanhã melhor."

Na frente

Ana Paula Padrão convidou e Dan Abrams aceitou. Participa da Conferência Internacional Tempo de Mulher, em agosto. Pretende explicar por que as mulheres são mais bem-sucedidas que os homens.

E, importante: onde.

São Paulo receberá o Dalai Lama entre 15 e 17 de setembro. Evento da Associação Palas Athena.

Em funcionamento desde quinta, o Via Rápida Emprego, do governo de SP, registrou... 12.500 inscrições.

A Praça de Milão, vizinha ao Ibirapuera, parecia ontem área desmatada. Troncos de eucaliptos caídos, lenha empilhada e clarões entre as árvores. A Secretaria do Verde diz que se trata de "remoção de exemplares" com risco iminente de queda.

Para lembrar: errar é o Mano e é Elano que se aprende.

Colaboração

