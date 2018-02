Direto da Fonte

Cristina Kirchner, ao visitar o Brasil em agosto, encontrará título protestado em nome da embaixada da Argentina no Brasil. Faltou pagar a terceira parcela de R$ 114.697,93. Referente à rescisão do contrato da construção da chancelaria com a MTD Engenharia, segundo Marta Valente, do Tozzini Freire.

A assessoria da embaixada diz desconhecer o assunto.

Shukran

E quem vem se encontrar com Antonio Patriota, esta semana, é Faisal Al Mekdad, ministro da Síria. Para agradecer o apoio do Brasil.

Sacolão

Se Haddad for escolhido pelo PT para disputar a Prefeitura de SP, Lula prometeu ao ministro: vai trabalhar pelo apoio de todos os partidos da base. Foi quinta, em encontro da UNE.

Hors d"oeuvre

Lula vai bater um prato de "beef bourgoin" no jantar da Fiesp, amanhã, em sua homenagem. Leia-se picadinho.

Sem preconceito

O Instituto de Pesos e Medidas receberá agora denúncias de consumidores por... discriminação racial. As queixas serão encaminhadas para a Secretaria da Justiça.

No limite

Referência no tratamento de câncer, o A.C. Camargo está operando no limite. O que torna inviável receber pessoas como Hugo Chávez. Explica o hospital que seria necessário interditar um andar inteiro.

E na busca por espaço, o ACC constrói torre com 120 leitos. Inauguração? Fim do ano.

Responsabilidade social

Lu Alckmin planeja ir até a Sabesp no mês que vem distribuir agradecimentos aos funcionários. É que a empresa liderou as arrecadações para a Campanha do Agasalho: cerca de 2,5 milhões de peças.

Izabella Teixeira disse sim. Comanda palestra magna do Simpósio Brasileiro de Construção Sustentável, no WTC, em São Paulo, dia 4.

A Save The Children e a Sony uniram esforços. Realizam jogo amistoso de beach soccer entre as seleções de Brasil e Japão, em Copacabana, no dia 30. Em prol das crianças japonesas que ainda sofrem por causa do terremoto ocorrido em março.

A Vicunha doou tecidos a ONGs que desenvolvem projetos sociais na Grande São Paulo. As instituições beneficiadas foram Florescer, Movimento de Mulheres, Projeto Arrastão, Fênix e Templo Guaracy do Brasil.

Na rota dos ciclistas do Tour do Rio (RJ) serão plantadas 200 árvores como forma de compensação ambiental. Iniciativa da Conexão, organizadora do evento. Alunos da rede pública estadual farão o plantio. O evento ocorre entre os dias 27 e 31.

O Oi Futuro transmitirá imagens da mostra Era uma vez..., com obras produzidas na escola francesa Le Fresnoy, para espaços culturais de três comunidades: Vidigal, Cidade de Deus e Complexo da Maré. Dia 9, no Rio.

David Byrne participou terça-feira do fórum Cidades, Bicicletas e o Futuro da Mobilidade, promovido pelo ITDP. O evento itinerante ocorrerá em nove cidades da América Latina.

Colaboração

