Direto da Fonte

Surtiu efeito a denúncia de mães relatando maus tratos a crianças autistas em instituições conveniadas registrada nesta coluna. A Defensoria Pública acaba de conseguir na Justiça uma liminar contra o governo de SP.

Ela determina que o Estado fiscalize as entidades contratadas para atender portadores de autismo. Além de garantir o transporte adequado.

Vai funcionar?

Ramphastidae

Alckmin chamou FHC de presidente de honra da juventude do PSDB, anteontem, no jantar em homenagem ao tucano-mor no Palácio dos Bandeirantes. Ao que foi imediatamente corrigido: "Sou presidente eterno da juventude do PSDB".

Tem toda a razão.

Jabuti na árvore

No mesmo jantar, de olho na Prefeitura, Bruno Covas, Andrea Matarazzo e Zé Aníbal foram cobrar de Alckmin as aparições de Chalita na TV Minuto, semana passada. De bom humor, o governador disparou: "Vocês merecem a TV Hora".

Alckmin jura não ter sido consultado sobre a veiculação, no metrô, das frases de Chalita. Oficialmente, a culpa é de moças da TV Minuto, fãs do deputado.

É guerra!

Depois da tentativa de assalto, a segurança de Michel Temer foi reforçada. O comboio, antes de três carros, passou para quatro. Os seguranças, de 7 para 9. E o giroscópio - luz piscante policialesca - tornou-se item obrigatório.

Terra batida

Gilmar Tadeu, secretário especial da Prefeitura para a Copa, sobrevoou ontem o terreno onde será erguido o Itaquerão - ainda em terraplenagem.

Ficou satisfeito.

Mistério da fé

Edir Macedo postou em seu blog vídeo polêmico. Querendo cessar brigas entre seus pais, garoto de nove anos prometeu sacrifício na "Fogueira Santa" durante culto na Universal. Se dispôs a vender todos os seus brinquedos e doar o dinheiro para a igreja. Enquanto isso, sua mãe era exorcizada a seu lado. Choveram comentários.

Suspense

O Grupo Votorantim anuncia investimento em uma nova fábrica na América Latina.

Na semana que vem.

Nervos de aço

Economistas, banqueiros, investidores, governos, estão todos preocupados com o cenário que se desenha lá fora, diante de dívidas governamentais não sustentáveis contraídas por vários países europeus - e, por que não, EUA também.

Indagado sobre o tema, Roberto Setubal concorda que a situação é bem complicada. "E não vamos imaginar que o Brasil passará incólume no agravamento da situação." Nenhum país do mundo, diga-se de passagem, está blindado à nova derrocada dos mercados.

Protegida dos orixás

Caetano Veloso não perdeu tempo quando soube da alta de Dona Canô ontem, na hora do almoço. Marcou viagem para Santo Amaro da Purificação, amanhã, quando acontece a festa de 103 anos e 10 meses da matriarca.

Desde os 99 anos, a mãe do compositor faz festa todo dia 16. E não somente em setembro, data de seu aniversário.

Our Douglas

Maicon, que brilhou anteontem na Seleção, é estrelado até no nome: Maicon Douglas, homenagem enviesada ao ator americano.

O irmão de Marlon Brando (o lateral-direito tem um irmão menor com esse nome) responde também pelo apelido de "Fórmula Um".

Motivo? A zaga do Equador sabe bem o porquê.

Na frente

Temer recebe hoje várias homenagens de uma só vez: três medalhas, uma placa e um diploma. Tudo na Associação Comercial do Rio. Conseguirá carregar?

Miguel Littín, diretor chileno, desembarca hoje em SP. A convite do Festival de Cinema Latino-Americano.

O Museu da Casa Brasileira recebe, a partir de hoje, obra Eólices, de Renata Mellão.

Gerhard Richter abre exposição dia 23. Na Pinacoteca.

José Victor Oliva pilota inauguração da sede da Samba.pro, dia 2. Nos Jardins.

O Grupo Corpo volta a São Paulo. Estreia a coreografia Sem Mim no Alfa, em agosto.

A pré-estreia de Assalto ao Banco Central acontece quarta, no Cinemark Market Place.

Thiago Rocha Pitta abre individual na Galeria Millan. Quarta.

Reynaldo Gianecchini voltará a dar suas braçadas na piscina. Ele havia parado de nadar durante a recuperação de uma cirurgia de hérnia.

Colaboração

