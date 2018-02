Direto da fonte

Depois do incêndio que atingiu o Instituto Butantã, em 2010, o Ministério Público passou a pedir detalhes da situação dos Institutos de Pesquisa do Estado. E as "radiografias" não são animadoras.

Laerte Machado, da Associação dos Pesquisadores Científicos, que representa 19 instituições, finalizou documento com conclusões fulminantes: bibliotecas fechadas, falta de pessoal, descaso na limpeza e manutenção; precariedade nos diagnósticos de doenças, nos estudos e no armazenamento de vacinas e soros; e prejuízos em estudos de impactos ambientais.

Uníssono

Tanto Gleisi Hoffmann como Ideli Salvatti se mostraram impressionadas com a capacidade de Dilma em pensar política por meio da gestão do Estado. As observações foram captadas durante jantar de balanço do semestre, oferecido por Marta Suplicy anteontem, em sua casa.

A bancada do PT compareceu em peso.

Cortejo

Lula, Luiz Marinho e diretores da Metodista tiveram reunião anteontem no Instituto de Cidadania. Motivo? A universidade vai conceder título de honoris causa ao ex-presidente. A data deve ser definida nos próximos dez dias.

Impedimento

O Clube dos 13 ainda tenta entender o que levou a Rede TV! a processá-lo pelo rompimento do acordo de transmissão do Brasileirão 2012/14. Segundo Athayde Gil Guerreiro, diretor da entidade, nem 0s 30% iniciais acertados na negociação foram depositados.

Sai de baixo

Enquanto o mercado carece de pilotos, a Anac anda devagar. Depois de enviar por e-mail a papelada exigida pela agência para exame para ser piloto, um candidato esperou duas semanas e não teve nenhuma resposta. Tentou informações por telefone. Neca.

A Anac informa que o prazo médio para avaliar a inscrição e dar retorno é de, em média, uma semana. Ao tomar conhecimento do caso do piloto, o aconselhou a tentar... pessoalmente.

Eu curti

Fãs brasileiros do Foo Fighters no Facebook estão mobilizados. Querem fazer uma vaquinha megalomaníaca (cada fã contribui com R$ 50) para trazer a banda ao Brasil. O movimento Foo Fighters 50 pila está sendo organizado pelos publicitários Rafael Ziggy e Bruno Mendonça.

O FF50pila já tem adesão de mais de 58 mil pessoas em uma semana.

De peso

A Objetiva fechou contrato para publicar 27 títulos de Mario Quintana. A serem lançados ano que vem.

Porco no rolete

Depois dos planos Futebol para Todos e LCD para Todos, Cristina Kirchner tira da frasqueira mais um programa popular: Carne de Porco para Todos.

A novidade será vendida a preços subsidiados na periferia de Buenos Aires. Dois caminhões frigoríficos executarão a tarefa.

Pra galera

Erasmo Carlos está dando uma de Paulo Coelho. Liberou ontem para download a primeira música de seu novo CD, Sexo, chamada Kamasutra. "Quando tinha Chacrinha era mais fácil mostrar nossa música para o Brasil", diz. O álbum será lançado em agosto.

Bênção, pai

É made in Bahia o Cristo do Pacífico, estátua inaugurada recentemente em Lima. Com 37 metros de altura (um a menos que o nosso Redentor), é obra e graça dos escultores Tatti Moreno e Felix Sampaio - o primeiro, famoso pelos orixás do Dique do Tororó, em Salvador; o segundo, pelo Cristo de Esplanada.

Projeto pessoal de Alan García, presidente do Peru que deixa o cargo dia 28, a imagem do filho de Deus é o sonho de todo político: se destaca na paisagem e pode ser vista de qualquer ponto da cidade. A conta do Cristo foi paga pelo político e pela Odebrecht.

Na frente

Milú Villela abre a exposição No Ateliê de Portinari: 1920-45. Hoje, no MAM.

Guga Szabzon arma programação artística especialmente para crianças. Sábado, na Galeria Transversal.

D. João de Orleans e Bragança cedeu imagens suas para a mostra Retratos do Império e do Exílio. Que abre, dia 19, no IMS.

Regina Duarte voltará aos palcos este ano para comemorar 50 anos de carreira. O espetáculo? Raimunda, Raimunda,que obteve sinal verde para captar R$ 1 milhão via lei de incentivo.

Conforme detalhado, ontem pela manhã na coluna da rádio Estadão ESPN, terminou a novela da BRFoods com o Cade. Promulgando a decisão mais dura de sua história.

Colaboração

