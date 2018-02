Direto da Fonte

O sindicato paulista da Polícia Federal prepara questionamento formal a ser apresentado no Ministério Público do Trabalho. Tudo por causa de um Termo de Conciliação Judicial firmado entre MPT e União que deixou de fora 4,7 mil terceirizados que atuam na PF em todo o Brasil. Esse termo prevê substituir cerca de 2,7 mil funcionários terceirizados de vários ministérios por outros concursados. O sindicato quer saber por que a PF não foi incluída no bolo..

Indagado, o MPT afirma desconhecer que havia essa necessidade na PF.

Friends

Hillary Clinton demonstrou, novamente, seu apreço por Antonio Patriota.

No lançamento anteontem da Parceria para Governos Abertos, em Washington, sapecou um "meu querido Antonio" ao ver o chanceler.

Cadeia produtiva

No programa Via Rápida de Emprego, a ser anunciado amanhã. Alckmin reservou 1.500 vagas para presos próximos de ganhar liberdade. Por três meses, farão curso para pedreiro, mestre de obras e outros.

Ainda não...

A defesa enfática de FHC pela descriminalização da maconha não é consenso no PSDB. Além de Serra, Antonio Anastasia é contra. Alega que "o Brasil ainda não está pronto".

Aécio não se posicionou.

Xeque-mate

Em guerra, a Argélia perdeu o posto de maior importador do Brasil entre os países árabes. Segundo a Câmara de Comércio Árabe, foi desbancada pela Arábia Saudita - aumentaram em 64% suas compras.

Fora do tom

Estão em rota de colisão Frank Shipway - ex-assistente de Lorin Maazel na Ópera de Berlim e ex-diretor de orquestras como a Royal Philharmonic e a Philharmonia - e Arthur Nestrovski, da Osesp. No fim de semana, o maestro inglês foi surpreendido com o cancelamento de seu programa com a orquestra, contratado há meses.

E está postergada, indefinidamente, a gravação de Shipway à frente da Osesp, com direito à Sinfonia Alpina de Strauss. Especialidade do inglês.

Tipo exportação

Depois de aprovar, em 2009, a universalidade de seu sistema de saúde, a China quer mais. Da conversa que teve com Chen Zhu anteontem, em Pequim, Alexandre Padilha registrou a vontade do ministro da saúde chinês em ter um SUS para chamar de seu.

Hoje o país tem três modelos - muitas vezes, conflitantes.

Ecos da Flip

Claude Lanzmann perdeu o mediador de sua mesa, hoje, no Centro da Cultura Judaica. Traumatizou Márcio Seligmann-Silva, que conduziu a conversa com o cineasta na Flip.

Entra em cena a corajosa Alessandra Pascaud.

Ecos da Flip 2

A viagem de valter hugo mãe ao Brasil acabou sendo bem produtiva. O escritor escolheu aqui o nome do seu próximo romance, que deve sair em setembro em Portugal: o filho de mil homens.

Mapa das artes

São Paulo ganha mais uma galeria a partir do dia 30.

Marcelo Secaf, em sociedade com os curadores Carmo Marchetti e Lucas Ribeiro, inaugura a galeria Logo. Em Pinheiros, na antiga Raquel Arnaud.

Rendição?

MV Bill, conhecido pelos CDs independentes, fechou com a Coqueiro Verde Records a distribuição de seu último álbum, Causa e Efeito.

A gravadora prepara ainda o primeiro "Best Of" do rapper e líder comunitário da Cidade de Deus.

Na Frente

Pioneiro entre os fundos sustentáveis na América Latina, o Fundo Ethical escolheu seu novo presidente do conselho: Fábio Barbosa.

Finalizadas as negociações da DPZ com a Publicis, Roberto Duailibi sai de cena por alguns dias. Internou-se ontem no Sírio-Libanês para cirurgia de hérnia.

Joana Mariani, que apresenta seu curta O Cavalo hoje em Paulínia, prepara o primeiro documentário. Marias vai retratar a história da Virgem.

Floriano Pesaro foi eleito representante dos parlamentares judeus da América Latina no World Jewish Congress, em Jerusalém.

A AlmapBBDO comemora seus prêmios em Cannes quinta-feira, no Jóquei.

Russian Ice Stars apresenta o espetáculo A Bela e a Fera. Dia 20, no Via Funchal.

Oskar Metsavaht teve seu perfil publicado no jornal de negócios francês La Tribune no final da semana passada.

Vai dar samba. A Bombril decidiu patrocinar a Vai-Vai.

Colaboração

