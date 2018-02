Direto da Fonte

Gleisi Hoffmann passou o fim de semana monitorando, junto a Anac e Infraero, a situação nos aeroportos. Não gostou de saber que, no sábado, 21% dos voos da Gol estavam com atraso enquanto as demais companhias aéreas variavam entre 2% e 6%.

Ao ouvir como explicação que o resultado da Gol estaria "dentro do esperado na recuperação da empresa", a ministra disparou: "Acaba de negociar com a Webjet. Do que ela se recupera?".

Aeroportos 2

Mais tarde, a justificativa da empresa: uma dificuldade operacional gerada pelo descompasso entre o número de passagens vendidas e a capacidade de processamento da Gol nos aeroportos.

A Anac explicou que detectou o início do problema durante a semana e convocou a empresa, que implementou soluções operacionais no fim de semana - houve, inclusive, multa à empresa em Guarulhos na terça-feira.

Ou seja, não fosse a convocação, o resultado poderia ter sido ainda pior.

Aeroportos 3

A despeito dos atrasos da Gol, o relatório da Anac no fim de semana trouxe uma boa notícia: no geral, a pontualidade do setor ficou em 85%, acima da meta de 80% em altas temporadas.

Filha da floresta

Marina Silva, em pessoa, vai ajudar Sandra Werneck a encontrar a sua Marina.

Os testes das nove atrizes, entre elas Dira Paes e Alice Braga, serão enviados à ex-senadora. E mais: a cineasta quer sua participação no roteiro, contribuindo com informações novas que não estão em sua biografia.

Uruca

No dia 1º deste mês, o susto de um quase assalto. No último fim de semana, apagão no gabinete.

Ontem, quando Michel Temer chegou para trabalhar, o pessoal da manutenção já havia resolvido o estouro do cano de água na sala acima da vice-presidência.

Outros 500...

Sílvio Torres, secretário de Habitação, aproveita visita do BID esta semana para pedir mais US$ 1,7 bilhão.

Quer ampliar investimentos para tirar moradores das áreas de risco da Serra do Mar.

Na negociação

Além de dizer que cumpria ordens do ministro Paulo Bernardo, do Planejamento, Luiz Antonio Pagot, do Dnit, estaria decidido a citar um novo nome, hoje, em seu depoimento no Senado. O de Miriam Belchior, coordenadora do PAC na gestão Lula.

Mas, entre ontem e hoje, há quem aposte que ele ainda pode mudar de ideia.

Muro alto

A posição da JHSF no caso da permuta do terreno do Itaim de 20 mil metros quadrados por 200 creches é parecida com a do BNDES no caso Casino, Pão de Açúcar e Carrefour.

Quem pensa que a empresa vai entrar em bola dividida - entre moradores, Condephaat e Prefeitura - se engana.

Frigideira no céu

Um 737-800 da KLM decolou, sem alarde, na última semana, voando com óleo de cozinha reciclado como combustível.

Até o fim do ano, a empresa quer 200 rotas operando com o chamado bioquerosene.

Neymar vs. Barça?

O Real Madrid acordou. Em lugar de bater o pé para ter o craque agora, consta que o time começa a ver com bons olhos a opção-janeiro. Para ajudar o Santos a tirar o título mundial do Barcelona, maior rival dos merengues, no torneio em dezembro.

Bingo

Pelo jeito, o governo Dilma deu ouvidos aos empresários paulistas na questão cambial. Os dois pedidos do setor publicados na coluna, sexta-feira, se tornaram realidade durante o dia.

Amigas, amigas, negócios nada à parte

A amizade entre Daniella Helayel e Camilla Al Fayed, filha de Mohamed Al Fayed, ex-proprietário da Harrods, acaba de se tornar sociedade. A socialite comprou o controle acionário da Issa, marca da brasileira. A grife ficou mundialmente conhecida quando Kate Middleton revelou seu noivado vestindo um de seus vestidos. Com 51% da nova empresa, Camilla será responsável por supervisionar a expansão comercial da marca. Helayel, que permanece como diretora criativa da grife, falou à coluna ontem por e-mail.

Por que você vendeu 51% da sua marca?

Pois foi isto o que decidimos.

Acha que vender a Issa é bom para seu nome?

Não vendi a Issa, continuo dona de 49%. Isso é simplesmente um investimento para expandir a marca e fazer tudo o que sempre sonhei, como abrir lojas.

É melhor ser estilista e cuidar só da criatividade do que da parte administrativa?

Com certeza!

Camilla Al Fayed será a responsável pelo dinheiro da grife?

Sim, pela parte financeira e administrativa.

Onde conheceu Camilla? Ela já era sua cliente?

Conheço a Camilla há sete anos. Ela é amiga e cliente e sempre usou Issa desde que lancei a marca. A Harrods foi uma das primeiras lojas na Inglaterra a ter Issa. E nos conhecemos num jantar que fiz no Annabels, onde a Camilla foi convidada. Desde então, viramos melhores amigas. / MARILIA NEUSTEIN

Na frente

Claude Lanzmann participa de bate-papo hoje, no Centro da Cultura Judaica. De melhor humor comparado ao que externou na Flip?

Depois da Flip, a Associação Casa Azul tem novo objetivo. Restaurar a Santa Casa de Misericórdia de Paraty.

Ivaldo Bertazzo apresenta o espetáculo O Corpo Vivo Carrossel das Espécies. Hoje e amanhã, no Teatro Municipal.

Foi o escritório Rodrigues, Barbosa, McDowell Figueiredo e Gasparian o responsável pela operação das agências DPZ e Publicis.

Português castiço de valter hugo mãe, no fim da peça de mais de três horas do grupo de Zé Celso, na Flip, anteontem: "Toda a gente estava sem roupa, mas ali ninguém tinha frio".

Colaboração

