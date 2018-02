Direto da Fonte

Tempos de Flip, quanto será que o brasileiro gastará comprando livros este ano? Segundo pesquisa do Ibope Inteligência, nada menos que R$ 7,18 bilhões. Ligeiramente acima do apurado em 2010. O Sudeste responde pelo consumo de 57,9% dos livros vendidos, média de R$ 55,08 per capita.

O Norte e o Nordeste consomem quase 20%; o Sul responde por pouco mais de 15%; e o Centro-Oeste representa menos de 10% das vendas.

Quem se habilita?

Os produtores do filme Gonzaguinha e Gonzagão, de Breno Silveira, estão tendo dificuldades para encontrar os atores que farão o pai na juventude e, depois, mais velho. O teste de elenco está marcado para a semana que vem.

Exigências? Cantar minimamente, tocar ao menos um pouco de sanfona e serem levemente parecidos com o músico.

Pedra no sapato

Os americanos já conquistaram um Enéas Carneiro para chamar de seu.

Michele Bachmann, republicana que disputa prévias à presidência dos EUA, tem roubado a atenção do eleitorado com sua irreverência.

Mergulho urbano

Mel Lisboa tem circulado pela região da cracolândia paulistana, mais especificamente na Boca do Lixo, onde eram produzidas as pornochanchadas nos anos 70. É que a atriz se prepara para encenar, em outubro, Cine Camaleão, peça de Paulo Faria.

Também tem frequentando todos os dias galpão da Companhia de Teatro Faroeste. "Tenho achado tudo muito triste, degradante", conta.

Responsabilidade social

Joshua Bell, virtuose do violino, se apresenta dia 23 no Cultura Artística Itaim. Em prol dos projetos da Unibes, entidade social que completa 95 anos de existência.

O Portal Tela Brasil premiará com R$ 20 mil o autor do melhor roteiro de curta-metragem sobre o tema Ideias para Sustentar o Mundo. Em parceria com a ArcelorMittal Brasil. Inscrições até quinta-feira.

João Carlos Martins acaba de fechar parceria entre sua Fundação Bachiana e a Fundação Carlos Chagas. Para ampliar o trabalho de educação musical que desenvolve com jovens de Paraisópolis.

O recital de Arnaldo Cohen na Sala São Paulo, dia 7 de agosto, em homenagem a Franz Liszt marca o lançamento da Brasil Piano Masters, entidade que promoverá a inclusão social pela música.

O Vôlei Kids, do Instituto Desportivo da Criança, comemora: nenhum dos 800 menores atendidos pelo projeto deixou a escola em 2010.

O Instituto C&A apoiou pelo terceiro ano consecutivo a Flipinha. Trata-se de evento educativo para crianças que ocorre durante a Festa Literária Internacional de Paraty, que termina hoje na cidade histórica.

A Petrobrás dá exemplo: imprimiu seu Relatório de Sustentabilidade 2010, pela primeira vez, em papel sintético Vitopaper, feito a partir da reciclagem de plástico.

O McDia Feliz, dia 27 de agosto, beneficiará este ano também a Tucca. Que atende jovens carentes com câncer em São Paulo.

Detalhes nem tão pequenos...

1. Um passo bem dado pode até virar uma vida pelo avesso.

2. Em época de festas julinas, a sanfona é a grande estrela.

3. Na noite fria, o modelito alto astral quebrou o clima e circulou, colorido, pela mostra de arte.

4. Quem não gosta de um bibelô caprichado nos detalhes?

5. As palavras gravadas na pele parecem dizer "caia aos meus pés".

6.Intercâmbio cultural promovido pelo CCBB uniu ritmos brasileiros e colombianos.