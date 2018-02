Direto da Fonte

Veio no contrário da hora a decisão do Congresso dos EUA, anteontem, de acabar com os subsídios para a indústria de etanol. Hoje, os produtores brasileiros de álcool (muito mais barato que o feito de milho lá fora) simplesmente não têm volume suficiente para exportar. A demanda interna vem consumindo quase tudo o que o País é capaz de produzir.

Mas para quem acha que americano dorme no ponto, a informação: as empresas estrangeiras estão comprando usinas brasileiras a rodo.

Justamente para produzir etanol aqui e vender para fora. Se os chineses têm fome de terras, os americanos querem usinas.

Para se ter uma ideia, só com o lucro da Exxon daria para arrematar o parque industrial brasileiro de etanol inteiro.

Frango no forno

Abilio Diniz e Jean-Charles Naouri na berlinda, a BRFoods deve estar agradecida. Suas negociações com o Cade têm ocorrido sem muito alarde.

Por lei, a autarquia tem prazo de 60 dias, depois que o relator apresenta oficialmente sua posição, para decidir. Descontadas algumas paradas nessas últimas semanas, estima-se que o prazo termine no fim de julho.

Estação poesia

Gabriel Chalita cedeu frases de seu livro Gentileza para serem exibidas, por dois meses, no Metrô de SP. São 80 inserções diárias na TV Minuto.

Começou cedo a sua campanha para prefeito.

Nova batuta

Isaac Karabtchevsky disse sim e assume a direção artística da Cia. Brasileira de Ópera, substituindo John Neschling.

A turnê começa em maio de 2012 e, segundo José Roberto Walker, da CBO, passará por 15 cidades.

Chá verde

O Santo Daime, na condição de manifestação brasileira, será tema de documentário. Um média-metragem acaba de ser aprovado pela Ancine.

Sim, claro!

Leitor do Estado pegou 1 km de fila no pedágio de Jandira da Castello Branco na manhã de ontem. Oito das 17 cabines fechadas. "É greve?", perguntou. A atendente explicou que não. "É que a ViaOeste demitiu muita gente e os novos estão sendo treinados".

Brechas

A Prefeitura de São Paulo perdeu no STF ação de R$ 600 mil para o dono do complexo Kinoplex, no Itaim. O processo movido pela Brascan desde 2006 questionava a base de cálculo do IPTU.

O argumento da vitória não foi "erro" na conta cobrada pelo município. E, sim, que o cálculo, na época, havia se baseado em um decreto e não em uma lei.

Ela é nossa

Maria Bonomi abre mostra no CCBB de Brasília com sete obras inéditas, em outubro. Para, em 2012, levar a Paris, para a Maison de l''Amérique Latine, um compêndio da exposição.

Das ruas

Marina Silva provou ontem do mau humor de um paulistano. Ao aguardar seu assessor estacionar o carro, em rua estreita no Itaim, a ex-senadora foi alvo de ofensas de um motorista irritado com a manobra.

Indignados com a desproporção da agressão, várias pessoas se aproximaram da candidata verde para pedir desculpas em nome do mal educado.

Bom exemplo

Joaquim Cruz pode voltar, de vez, para o Brasil. O medalhista olímpico está sendo sondado para gerir programas voltados à formação de novos atletas.

DIRETO DA FLIP

Há rituais que se repetem desde sempre na Flip. Um deles é o cooper matinal de João Moreira Salles: o diretor tem enfrentado garoa na beira da praia sem titubear.

O frio em Paraty assustou principalmente os convidados estrangeiros. Claude Lanzmann enviou o filho em uma missão: achar um casaco. Na loja, o garoto de 18 anos, ao explicar o que queria o pai, deparou com uma vendedora apaixonada: "Acho o Lanzmann lindo", suspirou.

Quem está se sentindo em casa é Caryl Phillips. O escritor britânico mora em Nova York, no apartamento que foi de Pelé - quando o rei emprestava seu talento ao Cosmos. "E meu porteiro é brasileiro", contou à coluna.

Valter hugo mãe também tem longa relação com a cultura tupiniquim. O português, na conversa com Edney Silvestre durante seu painel, confessou que seu sonho de criança era ser... Reginaldo Faria, na novela Água Viva. E que jamais perdeu um só capítulo do seriado Sítio do Picapau Amarelo.

Como em toda edição da Flip, apareceu uma "mala sem alça". Sopram os ventos que a ex-mulher de um integrante da equipe econômica do governo não tem economizado "carteiradas". Ao ser barrada em mesas e festas, solta a clássica "você não sabe com quem está falando". A moça nervosa só relaxou ao ganhar kit-massagem de uma boa (ou incauta) alma.

Na noite de anteontem, o assunto foi a mesa de Luiz Felipe Pondé e Miguel Nicolelis. Parecia até que haviam combinado trocar de papéis. Pondé, munido de seu ceticismo, fez as vezes de cientista. E Nicolelis, pelo tom otimista e o choro que quase escapa durante a palestra, encarnou o filósofo.