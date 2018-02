Direto da Fonte

Mais um capítulo da briga entre a família Gradin e a família Odebrecht.

Para tentar impedir a realização da audiência de conciliação e arbitragem, marcada para dia 14, a Kieppe (holding dos Odebrecht) pleiteia na Justiça da Bahia sua saída do processo. Como? Colocando em seu lugar a empresa Odebrecht Investimentos - mesmo sendo a holding dos Gradin, a Graal, acionista da Odbinv. Tem 20,6% dela.

Segundo Modesto Carvalhosa, advogado da Graal, "tal manobra é inócua, uma vez que a substituição processual somente pode ocorrer com a anuência da Graal. O que não vai acontecer. Seria um absurdo admitir que a controladora fizesse uso da Odebrecht Investimentos para defender seus interesses contra seus acionistas."

Pobre, pobre

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Justiça determinou ordem de despejo em um dos templos da Igreja Renascer em Cristo na zona Norte de São Paulo. Motivo? Falta de pagamento do aluguel.

Se a ordem não for cumprida, o juiz da 5ª Vara do Fórum de Santana autorizou o uso de força policial e também o arrombamento do recinto.

Continência

Dilma não deve decepcionar as Forças Armadas. Sua presença é dada como certa na festa de abertura dos Jogos Mundiais Militares. no Rio. Dia 16, no Engenhão.

Momento

Com a confirmação de que o contrato de venda da DPZ para a Publicis está pronto, o que muda na agência?

Pelo que se apurou, absolutamente nada. A ordem é manter tudo como está.

Sabotagem

Inaugurada há um mês, a iluminação do Parque do Ibirapuera já deu chabu. Um trecho da praça da Paz está completamente às escuras.

Consultada, a Secretaria do Verde diz que a caixa de energia foi vítima de vandalismo e promete fazer o conserto. Além de reforçar o lacre.

Sampajazz

Lupa Santiago, único membro brasileiro da International Association of Schools of Jazz, está feliz.

Acaba hoje, no Centro Cultural São Paulo, o encontro mundial das escolas de jazz. Feito pela primeira vez no Brasil.

Roda Viva

Chico Buarque publica hoje, em seu site, mais uma canção: a inédita valsa Nina.

E, a partir de segunda-feira, abrirá a torneirinha: durante toda a semana colocará, diariamente, uma música nova no ar. Até dia 18.

Apoio integral

Por causa de um desgaste na articulação entre bacia e fêmur, Marcos Lula está sentindo fortes dores e tem dificuldade para se locomover. Provavelmente, precisará passar por cirurgia.

D. Marisa e Lula têm ficado mais em casa para acudir a cria, cotado a candidato a vereador em 2012.

Zero a zero não!

Os craques da Copa América 2011 não parecem dispostos a ajudar o Unicef.

O Santander anunciou a doação de US$ 1 mil a cada gol marcado na competição. Em sete jogos, apenas oito gols - e tem gente perdendo chance até com goleiro caído no chão...

DIRETO DA FLIP

Repaginada por causa das obras à beira-mar, a Flip começou anteontem com ares mais frescos. Tendas em lugares novos, vista para o oceano e vários eruditos logo na primeira mesa. Mal subiu ao palco para sua palestra sobre Oswald de Andrade, Antonio Cândido foi aplaudido de pé. O crítico literário, aliás, deu exemplo de simplicidade. Do alto de seus 93 anos, na contramão de muitos convidados da festa, enfrentou cinco horas de carro para chegar a Paraty. Acompanhado das filhas, recusou avião ou helicóptero.

Seu companheiro de aula inaugural foi José Miguel Wisnik, que, elegantemente, cutucou a ministra Ana de Hollanda, presente ao evento. Ao citar o homenageado da feira, lembrou que o antropófago defendia o "copyrigth" de seu Serafim Ponte Grande. Isto é, chamou atenção para o fato de o Ministério da Cultura estar empenhado em acabar com a prática.

Mais cedo, no almoço para os escritores, dois estrangeiros ficaram sob os holofotes pela transcendência na comunicação. O húngaro Péter Esterházy falava em alemão com Emmanuel Carrère, que respondia em francês. E ambos pareciam se compreender perfeitamente. E quem mostrou domínio do português foi a filha do colombiano Héctor Abad. A jovem Daniela aprendeu "brasileiro" com amigos que conheceu onde mora agora, em Barcelona.

Ainda no almoço, o prêmio de ranzinza ficou para Claude Lanzmann. O escritor e cineasta francês - que já foi classificado de imbecil por Oscar Niemeyer - mostrou ter estômago delicado: reclamou, e muito, da comida.

Ao anoitecer, inverteram-se os papéis. Da série "tiete sou eu", o português Valter Hugo Mãe desembarcou no camarim de Elza Soares, a quem já dedicou textos em Portugal. Ao entregar dois livros seus autografados, o autor emocionou-se.

E a musa da festa, Pola Oloixarac, que se cuide: quem anda roubando a cena nos eventos paralelos são... os vira-latas de Paraty. Durante o almoço de anteontem, um deles deu uma canseira nos funcionários, driblados com maestria pelo totó. Por outro lado, portas abertas para um já conhecido cãozinho que entra e sai da área vip. Virou convidado ilustre.

MARILIA NEUSTEIN

Colaboração

Débora Bergamasco debora.bergamasco@grupoestado.com.br

Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br

Paula Bonelli paula.bonelli@grupoestado.com.br